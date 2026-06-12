Mercadona cambia el horario en 320 supermercados: estas son las localidades afectadas

Mercadona modifica su horario en 320 supermercados a partir del 22 de junio. La cadena valenciana, propiedad de Juan Roig, prepara la mayor adaptación estival de toda su red comercial para responder a la demanda de las zonas turísticas durante los meses de verano. La medida afectará a 320 tiendas situadas principalmente en municipios costeros con alta afluencia de visitantes y se mantendrá hasta el 30 de agosto. El cambio incluye dos novedades importantes para los clientes habituales: una ampliación del horario diario y la apertura de los domingos por la mañana, una excepción a la política tradicional de la empresa.

Para entender el alcance del cambio conviene tener presente la escala. Mercadona cuenta con 1.602 supermercados en toda España, lo que significa que la medida afecta a una de cada cinco tiendas de la red. El resto continuará con el horario habitual y cerrado los domingos. Es decir: no es un cambio generalizado, sino una excepción muy concreta diseñada para responder al perfil turístico de determinados municipios.

El nuevo horario, día a día

Las 320 tiendas y supermercados afectados operarán durante los meses de verano con los siguientes horarios:

De lunes a sábado : de 09:00 a 22:00 horas, en jornada ininterrumpida. Supone una ampliación de media hora respecto al horario habitual del resto del año (09:00 a 21:30).

: de 09:00 a 22:00 horas, en jornada ininterrumpida. Supone una ampliación de media hora respecto al horario habitual del resto del año (09:00 a 21:30). Domingos: de 09:00 a 15:00 horas. Solo en estas tiendas concretas; el resto de la red permanecerá cerrada.

La medida entrará en vigor el lunes 22 de junio y se mantendrá hasta el 30 de agosto, por lo que abarca la totalidad de la temporada alta turística en buena parte del litoral español.

Mercadona aplicará el horario especial en 320 establecimientos turísticos del 22 de junio al 30 de agosto, manteniendo el horario habitual y el cierre dominical en los más de 1.280 supermercados restantes de la red.

Las localidades afectadas

La cadena no ha publicado el listado completo de las 320 tiendas, pero sí ha confirmado algunas de las localidades en las que sí se aplicará el horario especial. Entre ellas figuran:

Costa Mediterránea : Marbella, Benidorm, Salou, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Benicàssim, Oropesa del Mar, Peñíscola, Dénia, Jávea y Torremolinos.

: Marbella, Benidorm, Salou, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Benicàssim, Oropesa del Mar, Peñíscola, Dénia, Jávea y Torremolinos. Costa Atlántica : Sanxenxo, entre otras localidades gallegas con afluencia turística.

: Sanxenxo, entre otras localidades gallegas con afluencia turística. Costa Brava : Lloret de Mar.

: Lloret de Mar. Baleares : Ibiza y otros puntos de gran afluencia turística.

: Ibiza y otros puntos de gran afluencia turística. Canarias: Por confirmar aún ninguno

¿Y en Canarias?

Una de las preguntas más frecuentes entre los lectores del archipiélago es si la medida afectará a los supermercados canarios. La respuesta corta, según la información publicada hasta el momento por Mercadona y por la prensa especializada en distribución, es que la mayoría de las tiendas canarias mantendrán su horario habitual del resto del año, dado que el sistema de horarios estivales de la cadena está diseñado principalmente para la fluctuación poblacional de la costa mediterránea, gallega y balear.

El archipiélago canario, por su naturaleza turística constante y por la regulación autonómica específica del comercio, sigue un patrón comercial diferente al peninsular: muchos supermercados ya cuentan con horarios amplios y aperturas dominicales como práctica habitual, sin necesidad de una campaña estival específica. Para salir de dudas sobre cualquier tienda concreta del archipiélago, lo más fiable es consultar el buscador oficial en la web de Mercadona, donde aparecen los horarios actualizados de los más de 1.600 supermercados de la red.

El régimen de las ZGAT, clave para entender la medida

La razón por la que Mercadona puede abrir los domingos en estas 320 tiendas (rompiendo con su política habitual) no es exclusivamente comercial, sino regulatoria. Las localidades incluidas son, en su mayoría, Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT), una figura administrativa española que permite a los comercios situados en esos municipios abrir todos los domingos y festivos durante determinadas épocas del año. Cada comunidad autónoma define qué municipios cuentan con esta calificación.

El convenio colectivo de Mercadona, eso sí, garantiza que el descanso de los trabajadores asignados a estas tiendas turísticas se compense con otros días libres durante la temporada, manteniendo así su filosofía de «buen empleo» que la compañía ha promocionado durante años. Fuera de las 320 tiendas del operativo estival, la red sigue cerrando los domingos sin excepciones, respetando el descanso semanal de la mayoría de su plantilla.

Cómo saber si tu supermercado cambia o no

Para confirmar el horario exacto de cada tienda, lo más fiable es entrar en el buscador online de Mercadona (en la sección «Tiendas» de la web oficial), introducir el código postal o la dirección y consultar el horario actualizado. La herramienta refleja el calendario del establecimiento incluyendo apertura dominical, festivos locales y posibles ajustes específicos por la campaña estival 2026.