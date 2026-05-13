Muere un pasajero y otros 50 caen enfermos en un crucero confinado en Burdeos: la siguiente escala era España

Las 1.700 personas confinadas en el crucero de Burdeos protagonizan una de las crisis sanitarias más comentadas del momento en Europa. La naviera británica Ambassador Cruise Line mantiene bloqueado en el puerto francés a su buque Ambition tras el fallecimiento de un pasajero y la aparición de un brote de gastroenteritis que ya ha afectado al menos a una cincuentena de personas, según han confirmado las autoridades sanitarias de la región de Nueva Aquitania.

El fallecido es un ciudadano británico de más de 90 años que perdió la vida a causa del cuadro clínico provocado por el brote. Su muerte se produjo antes de que el buque arribara a Brest, la escala anterior a Burdeos, y precipitó la activación de los protocolos sanitarios franceses cuando el crucero atracó en el puerto galo este martes.

El itinerario del crucero Ambition y el origen del brote

El crucero Ambition zarpó el pasado 6 de mayo desde las islas Shetland, en el extremo norte de Escocia, con la mayor parte de su pasaje procedente del Reino Unido e Irlanda. La ruta incluyó escalas en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Inglaterra) y Brest (Francia) antes de llegar a Burdeos, desde donde tenía previsto continuar viaje rumbo a España.

El mayor número de casos con síntomas se registró el 11 de mayo, cuando el buque se encontraba en aguas francesas, según ha precisado la Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania. Al amanecer del martes, el capitán del Ambition dio parte a las autoridades portuarias galas y activó los protocolos previstos para emergencias sanitarias a bordo.

«Hasta unos 50 pasajeros han presentado síntomas compatibles con una infección digestiva aguda», han señalado las autoridades sanitarias locales en un comunicado oficial.

Descartado el norovirus, en estudio una intoxicación alimentaria

Aunque inicialmente se sospechó de la presencia de norovirus —patógeno habitual en brotes a bordo de cruceros por su altísima capacidad de propagación en entornos cerrados—, los análisis preliminares realizados a bordo y en el servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario de Burdeos han descartado por ahora esta opción.

La principal hipótesis que manejan las autoridades sanitarias francesas es una posible intoxicación alimentaria masiva. Se están realizando pruebas exhaustivas en muestras recogidas tanto a pacientes como a alimentos servidos a bordo durante las jornadas previas al pico de casos, con el objetivo de determinar el origen exacto del contagio y evitar nuevas afecciones entre el pasaje y la tripulación.

Las autoridades francesas han salido al paso de cualquier posible confusión con la crisis sanitaria internacional que ha mantenido en vilo a Canarias durante la última semana. «No hay ningún motivo para establecer un vínculo entre este brote a bordo de un crucero procedente de Belfast y Liverpool y los casos de hantavirus detectados en el MV Hondius», ha subrayado la agencia regional de Nueva Aquitania.

Confinamiento total y suspensión de escalas

El dispositivo aplicado en Burdeos ha pasado por el aislamiento inmediato de los pasajeros sintomáticos en sus camarotes y por la suspensión total del desembarco. Como medida de precaución, dada la naturaleza altamente contagiosa de las gastroenteritis y a la espera de los resultados de las muestras, las autoridades locales han limitado al máximo la interacción entre la tripulación y el puerto.

Un equipo médico de la Agencia Regional de Salud ha embarcado en el Ambition para evaluar la situación sanitaria a bordo y reforzar al personal médico del crucero. Mientras tanto, el servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario de Burdeos continúa procesando las muestras tomadas en las últimas horas.

La naviera ha emitido un comunicado oficial en el que asegura tomarse «con extrema seriedad» cualquier brote a bordo de sus barcos. Entre las medidas integrales de salud y seguridad activadas figuran el incremento de la limpieza y desinfección en zonas comunes, el servicio asistido en restaurantes y las recomendaciones reiteradas sobre higiene de manos, lavado frecuente, uso de gel hidroalcohólico y notificación inmediata de cualquier síntoma al equipo médico del barco.

Como parte del protocolo en el crucero aplicable durante la escala programada en Burdeos, Ambassador Cruise Line ha mantenido informadas a las autoridades sanitarias francesas en todo momento. La siguiente escala prevista del Ambition era España, aunque el desembarco continuará suspendido hasta que se conozcan los resultados definitivos de las pruebas.