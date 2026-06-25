La película que conquistó 70 países en Netflix: 84% en Rotten Tomatoes y 7,6 en IMDb

Mensajes de voz para Isabelle, comedia romántica de Leah McKendrick con Zoey Deutch y Nick Robinson, alcanzó el número 1 en 70 países en menos de 72 horas tras su estreno en Netflix el 19 de junio.

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LO ESENCIAL La película alcanzó el número 1 en 70 países en menos de 72 horas desde su estreno. Acumula un 84% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, cifra poco habitual en comedias románticas de plataforma. Su nota media en IMDb es de 7,6 sobre 10, respaldada por el público global. Escrita y dirigida por Leah McKendrick, con Zoey Deutch y Nick Robinson como protagonistas.

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Netflix tiene nuevo fenómeno global. Mensajes de voz para Isabelle se estrenó en Netflix el 19 de junio de 2026 y en menos de 72 horas ya encabezaba el ranking de la plataforma en 70 países, incluida España. La comedia romántica escrita y dirigida por Leah McKendrick ha logrado algo que pocas producciones del género consiguen: gustar a la crítica y arrasar en audiencia al mismo tiempo.

Los datos hablan por sí solos. Mensajes de voz para Isabelle acumula un 84% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, un porcentaje que la convierte en una de las comedias románticas originales de Netflix mejor valoradas por la prensa especializada. El público no se queda atrás: la cinta registra un 7,6 sobre 10 en IMDb y un 3,7 sobre 5 en Letterboxd, cifras que confirman que el entusiasmo no se limita a los críticos.

Para quienes todavía no la han visto en Netflix, la premisa es tan sencilla como efectiva. Jill, una joven que intenta abrirse camino como cocinera en San Francisco, lleva el duelo por la muerte de su hermana Isabelle de una manera particular: dejándole mensajes de voz en su antiguo número de teléfono. Lo que no sabe es que la compañía telefónica ha reasignado ese número a un desconocido, Wes, un agente inmobiliario de Austin, Texas, que comienza a recibir todas esas confesiones íntimas. Sin haberse visto nunca, entre ambos nace algo que ninguno esperaba.

Un reparto que ya conoce el terreno romántico en Netflix

Detrás del éxito de la película hay un elenco que sabe muy bien cómo moverse en este género. Zoey Deutch interpreta a Jill, y su papel combina humor, vulnerabilidad y una carga emocional que sostiene la historia desde el primer minuto. Al otro lado de la línea está Nick Robinson como Wes, el agente inmobiliario que recibe los audios sin haberlos pedido y que, poco a poco, se ve atrapado en una situación tan incómoda como irresistible. Robinson es conocido por producciones como Love, Simon y Maid.

El reparto se completa con Nick Offerman, reconocido por Parks and Recreation, y Lukas Gage, que ganó visibilidad internacional gracias a The White Lotus. También forma parte del elenco Harry Shum Jr., el actor costarricense al que el público hispanohablante recuerda por su papel en Glee y por su trabajo en In the Heights. La actriz Ciara Bravo da vida a Isabelle, la hermana fallecida cuya presencia, aunque solo sea a través de los recuerdos de Jill, se mantiene a lo largo de todo el metraje.

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La fotografía principal del proyecto se rodó en julio de 2025 en Vancouver, Canadá. La producción estuvo a cargo de Todd Black, Becky Sanderman, Jason Blumenthal y Steve Tisch, un equipo con experiencia contrastada en el sector. McKendrick, que también firma el guion, ya había dirigido anteriormente Scrambled, lo que la consolida como una voz propia dentro del cine romántico contemporáneo.

Por qué esta comedia de Netflix funciona donde otras fallan

No todas las comedias románticas de Netflix logran que crítica y público coincidan. En este caso, varios análisis apuntan a que el elemento diferencial está en el tratamiento del duelo. La película no esquiva la pérdida de Isabelle, que vivía con fibrosis quística, sino que la convierte en el motor emocional de toda la trama. Esa capa de profundidad es la que distingue a Mensajes de voz para Isabelle de otras propuestas del género disponibles en Netflix.

La química entre Deutch y Robinson también resulta determinante. Ambos comparten escasas escenas físicas al principio, lo que obliga a construir la tensión romántica casi exclusivamente a través de la voz y de la imaginación del espectador. Ese recurso narrativo, poco habitual en el cine de plataforma, es el que da carácter propio a la producción y explica, en parte, la respuesta del público en tantos mercados a la vez.

La historia tiene además un cierre que apuesta por la reconstrucción personal de los dos protagonistas antes que por la reconciliación fácil. Jill abre su propio food truck tras recibir el fondo universitario de su hermana, y Wes da el paso de ser honesto sobre lo que ha sentido desde el principio. Un desenlace que, según los comentarios del público, justifica el recorrido emocional de los noventa minutos previos.

Para los suscriptores de Netflix en España y Canarias, la película está disponible desde el pasado 19 de junio de 2026 con audio y subtítulos en español. Dado su posicionamiento en el ranking global de la plataforma, todo apunta a que seguirá entre las opciones más recomendadas del catálogo durante las próximas semanas, especialmente de cara al verano, cuando la demanda de comedias románticas en Netflix tiende a crecer de forma natural.