Orbaiu conecta bancos, facturas y proveedores en un solo entorno con IA

La plataforma asturiana apuesta por la gestión empresarial con IA para eliminar la fragmentación de datos, automatizar la conciliación bancaria y cumplir con Verifactu sin cambiar de operativa.

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LO ESENCIAL Orbaiu centraliza facturas, pagos, cobros y movimientos bancarios en un único entorno digital. La plataforma integra Open Banking para sincronizar cuentas bancarias en tiempo real sin revisiones manuales. Su módulo de conciliación bancaria automatizada reduce búsquedas manuales y agiliza los cierres contables. Orbaiu incorpora tecnología Verifactu para validar y controlar facturas conforme a la nueva normativa de la Agencia Tributaria.

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Orbaiu, la plataforma tecnológica desarrollada en Asturias, propone una forma distinta de abordar la gestión empresarial con IA: no como una capa de digitalización sobre los procesos existentes, sino como un entorno único donde clientes, proveedores, bancos y documentos quedan conectados y operan de forma automática. Su propuesta llega en un momento en que la fragmentación de la información sigue siendo uno de los principales cuellos de botella para equipos administrativos y financieros de pymes y autónomos en toda España.

El problema que Orbaiu identifica no es nuevo, pero sí persistente. Muchas organizaciones han dado el paso de digitalizar sus facturas, contratos y movimientos bancarios sin resolver el fondo de la cuestión: esa información queda repartida entre correos electrónicos, hojas de cálculo, plataformas bancarias y programas de gestión que rara vez se comunican entre sí. El resultado es tiempo perdido en búsquedas manuales, errores por duplicidades y decisiones tomadas con datos incompletos o desactualizados.

Cómo funciona Orbaiu: automatización financiera desde el primer movimiento

El núcleo de la propuesta de Orbaiu se apoya en tres pilares que actúan de forma integrada. El primero es la automatización financiera de tareas administrativas recurrentes: pedidos, facturas emitidas y recibidas, cobros y pagos se gestionan dentro de la plataforma sin depender de revisiones manuales. El segundo es la conectividad empresarial: cuando varias empresas utilizan el sistema, pueden intercambiar facturas y documentos de forma directa, sin necesidad de adjuntos por correo ni seguimientos individuales.

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El tercer pilar es el Open Banking. Mediante esta tecnología, la plataforma conecta directamente con las cuentas bancarias de la empresa y sincroniza los movimientos financieros de forma automática. Esa sincronización permite que los ingresos y los pagos queden vinculados con sus correspondientes facturas sin intervención manual, lo que transforma la conciliación bancaria en un proceso prácticamente continuo en lugar de una tarea periódica que consume horas del equipo de finanzas.

La conciliación bancaria es, precisamente, uno de los procesos que más tiempo absorbe en cualquier departamento financiero. Al relacionar cada movimiento bancario con su factura o cobro correspondiente, Orbaiu mejora la trazabilidad de las operaciones y facilita cierres contables más ordenados, con menos margen para errores y sin la necesidad de cruzar datos entre varias aplicaciones.

Inteligencia artificial aplicada a la facturación y al control documental con Verifactu

La gestión empresarial con IA que propone Orbaiu tiene una aplicación especialmente visible en el tratamiento de facturas. Cuando un documento entra en la plataforma, el sistema lo lee de forma automática, identifica la información relevante como importes, fechas y datos del proveedor, detecta posibles inconsistencias y lo prepara para los procesos posteriores. Este tipo de automatización no elimina el criterio del equipo, sino que le libera de la parte más mecánica del trabajo para que pueda dedicar atención a las excepciones y a la toma de decisiones.

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Un aspecto que distingue esta plataforma de otras soluciones de automatización es su integración con la tecnología Verifactu. Este sistema, impulsado por la Agencia Tributaria española, establece los requisitos técnicos que deben cumplir los programas de facturación para garantizar la trazabilidad, la integridad y la transparencia de cada factura emitida. Cada documento debe incluir un código QR único y un registro digital inalterable que la administración puede verificar de forma inmediata.

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La normativa Verifactu afecta a empresas y autónomos que emiten facturas en España. Según el calendario oficial, las entidades que tributan por el Impuesto sobre Sociedades deberán tener sus sistemas informáticos de facturación adaptados antes del 1 de enero de 2027, mientras que el resto de obligados tributarios dispone hasta el 1 de julio de ese mismo año. La integración de Verifactu en Orbaiu permite a las empresas cumplir con esta obligación sin modificar de raíz su forma habitual de trabajar.

El volumen de facturas que maneja una empresa crece en paralelo a su actividad: facturas emitidas, recibidas, rectificadas, validadas y archivadas se multiplican con cada nuevo cliente o proveedor. Si ese flujo depende de revisiones manuales, los retrasos y los errores aparecen con más facilidad y terminan afectando al control financiero. La automatización de la facturación que propone Orbaiu busca precisamente cortar ese círculo, gestionando el ciclo completo del documento desde su entrada hasta su relación con los movimientos bancarios.

La inteligencia artificial integrada en la plataforma también actúa sobre la calidad de los datos que circulan por el sistema. A medida que procesa más información, mejora su capacidad para identificar patrones, clasificar documentos y detectar errores antes de que afecten a la operativa. Esta mejora progresiva es una de las diferencias más relevantes respecto a los sistemas de digitalización tradicionales, que procesan los datos pero no aprenden de ellos.

Para equipos administrativos que gestionan una carga documental elevada, la combinación de Open Banking, automatización financiera e inteligencia artificial supone que buena parte del trabajo repetitivo queda en manos del sistema. El equipo humano interviene donde es necesario: en la revisión de excepciones, en la validación de operaciones complejas y en las decisiones que requieren criterio.

La gestión empresarial con IA que propone Orbaiu no exige cambiar por completo los sistemas actuales de la empresa. La plataforma está diseñada para integrarse en la operativa existente y eliminar fricciones sin obligar a una migración total. Esa compatibilidad es un argumento relevante para pymes que ya utilizan algún software de gestión y no quieren asumir el coste y el tiempo de una implantación desde cero.

El modelo de red conectada que impulsa Orbaiu cobra más valor cuanto más empresas lo utilizan dentro de un mismo ecosistema de clientes y proveedores. Cuando ambas partes trabajan en la misma plataforma, las facturas circulan digitalmente entre ellas, las notificaciones se generan en tiempo real y el seguimiento de pagos y cobros deja de depender de llamadas o correos de recordatorio. La información fluye de forma automática entre los participantes, lo que reduce la fricción en las relaciones comerciales y acelera los procesos de liquidación.

En el contexto actual, donde la normativa fiscal española avanza hacia un control en tiempo real de la facturación y donde la presión sobre los equipos administrativos no disminuye, contar con una plataforma que integre automatización financiera, Open Banking y cumplimiento normativo en un solo entorno representa una ventaja operativa concreta. Orbaiu apunta a convertirse en esa infraestructura para las empresas que quieren reducir su carga administrativa sin renunciar al control sobre sus finanzas.