Santa Cruz refuerza los zafarranchos de limpieza en el distrito Suroeste con actuaciones en Acorán

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Servicios Públicos y la empresa concesionaria Valoriza Servicios Medioambientales SA, mantendrá los zafarranchos de limpieza en el distrito Suroeste con actuaciones en Acorán, que se alargarán los días 21, 22, 23 y 28 de abril.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destaca la importancia de estos dispositivos extraordinarios de limpieza como herramienta para mejorar la calidad de vida en los barrios del municipio.

En este sentido, subrayó que “estas actuaciones permiten reforzar el trabajo diario de limpieza y mantenimiento, llegando de forma más intensiva a cada zona del municipio y ofreciendo una respuesta más eficaz a las necesidades de los vecinos”.

El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, recuerda que estas limpiezas exhaustivas, que van rotando por los barrios de Santa Cruz, pretenden completar la limpieza ordinaria.

Zafarranchos de limpieza en Santa Cruz: actuaciones en Acorán y su impacto en el distrito Suroeste

“Con estas actuaciones reforzamos y complementamos el servicio, mejorando de manera notable el estado de las calles y espacios públicos”, indica.

El Plan Ordinario de Limpieza por Barrios se desarrolla semanalmente, de martes a jueves, y cuenta con equipos multidisciplinares de trabajo, conformados por treinta operarios y operarias, así como con la maquinaria necesaria y un total de doce vehículos para realizar actuaciones intensivas de desbroce, barrido, baldeo y otras tareas complementarias al servicio habitual.