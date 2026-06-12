Santiago Sesé advierte que la inflación y los tipos de interés pueden frenar el consumo y el crecimiento económico en Canarias

La inflación en Canarias se sitúa en el 3,2% en mayo, impulsada principalmente por el encarecimiento de los carburantes y combustibles

El transporte sigue siendo el grupo que más influye al alza del IPC, con un incremento anual del 9,6%, mientras que a nivel nacional crece un 7,4%

Sesé señala que, si se prolonga el conflicto de Oriente Próximo y continúan se incrementaría la presión inflacionista y su impacto en la economía

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, advirtió hoy que el aumento de la inflación y las nuevas subidas de los tipos de interés podrían afectar al poder adquisitivo de las familias y frenar el crecimiento económico durante los próximos meses, tanto en Canarias como a nivel internacional.

“Estamos viendo importantes aumentos de precios en las principales economías del mundo, lo que está obligando a los bancos centrales a mantener una política monetaria restrictiva para contener la inflación”, señaló. Además, “esta situación puede traducirse en una moderación del consumo privado, uno de los principales motores de la actividad económica, y terminar afectando al ritmo de crecimiento de la economía”, afirmó.

Según los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) correspondientes al mes de mayo, los precios en Canarias aumentaron un 0,1% respecto al mes anterior, el mismo incremento registrado en el conjunto de España. Este comportamiento provoca que la tasa interanual en el Archipiélago aumente dos décimas hasta situarse en el 3,2%, coincidiendo con la media nacional.

Sesé afirmó que, aunque se trata de una inflación todavía moderada, existen factores de riesgo que podrían intensificar las tensiones inflacionistas en los próximos meses, especialmente si se prolonga el conflicto en Oriente Próximo y continúan las dificultades para el suministro de petróleo.

El presidente consideró que la duración de la crisis continúa siendo el principal factor de incertidumbre para la economía mundial, hasta el punto de que numerosos organismos y centros de análisis ya han comenzado a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento ante el impacto directo e indirecto que el conflicto está generando sobre la actividad económica.

En cuanto a los datos de este mes, el presidente destacó el comportamiento del grupo de carburantes y combustibles, que, pese a registrar una caída mensual del 0,5% en mayo, acumula un incremento interanual del 28,1%, muy superior al registrado en el conjunto del país, donde el aumento anual se sitúa en el 12,3%.

Por grupos de productos y servicios, las mayores subidas mensuales se produjeron en Cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos (0,6%), así como en Transporte (0,5%). Por el contrario, algunas partidas registraron descensos asociados a factores estacionales, entre ellas las Actividades recreativas, deportivas y culturales (0,6%), además de Vestido y calzado (0,5%).

Los grupos de Restaurantes y servicios de alojamiento y de Bebidas alcohólicas y tabaco subieron un 0,2%, mientras que el de la Sanidad y de la Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles lo hicieron en un 0,1%. La inflación en los grupos de la Enseñanza, Información y comunicaciones, alimentos y Bebidas no alcohólicas se mantienen constantes.

En términos anuales, prácticamente todos los grupos de bienes y servicios registran incrementos de precios. La única excepción es el grupo de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que presenta una tasa interanual negativa del 1,2%, debido fundamentalmente a la comparación con el precio de la electricidad de hace un año.

El transporte continúa siendo el grupo que más presiona al alza la inflación, con un incremento anual del 9,6%, muy por encima del 7,4% registrado en el conjunto nacional. Le sigue el de Restaurantes y servicios de alojamiento (5,4%) y Seguros y servicios financieros (4,6%). También destacan los aumentos en Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), Cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos (3,1%), Enseñanza (2,6%), Sanidad (2,5%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,2%).

Los incrementos fueron más moderados en Actividades recreativas, deporte y cultura (1,0%), Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar (0,9%), Vestido y calzado (0,5%) e Información y comunicaciones (0,2%). El único grupo que experimentó un descenso de precios fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una caída anual del 1,2%.

El presidente de la Cámara considera fundamental seguir de cerca la evolución de la situación geopolítica internacional, ya que una eventual prolongación de las tensiones podría traducirse en nuevas presiones inflacionistas y en un escenario menos favorable para el crecimiento económico durante el segundo semestre del año.