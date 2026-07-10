Terceros, terceros ampliado o todo riesgo: así elige el seguro de coche que realmente necesitas

Descubre qué cubre cada modalidad de seguros de coche y cuándo compensa elegir uno u otro según tu vehículo, edad y presupuesto.

Comparativa de coberturas y precios de los tres tipos principales de seguros de coche disponibles en el mercado español.

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LO ESENCIAL Más del 40% de los seguros de coche contratados en España corresponden a la modalidad de terceros ampliado. El terceros ampliado cuesta desde 159 €/año en plataformas digitales, frente a los 780 € del todo riesgo medio. La regla del 10% es clave: si la prima anual supera el 10% del valor de tu coche, el terceros ampliado es más racional. Coches nuevos requieren todo riesgo; vehículos de más de 8 años encajan mejor en terceros ampliado.

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Elegir seguros de coche es una decisión que afecta tanto a tu economía como a tu tranquilidad en la carretera. A primera vista, las tres modalidades principales parecen similares, pero las diferencias en protección, cobertura y precio pueden ser enormes. Entender qué cubre cada una es el primer paso para no pagar de más ni quedarte sin cobertura cuando la necesitas.

En España existen tres modalidades principales de seguros de coche: el terceros básico, el terceros ampliado y el a todo riesgo. Cada una responde a perfiles y situaciones distintas. El terceros es el mínimo legal exigible para circular. Cubre únicamente la responsabilidad civil, es decir, los daños que causes a otros vehículos, personas y sus propiedades. No protege tu propio coche en absoluto. Es la opción más económica, pero deja al propietario completamente desprotegido ante robo, incendio, fenómenos naturales o daños propios derivados de accidente.

El terceros ampliado, en cambio, mantiene toda la cobertura hacia terceros y añade garantías que protegen tu vehículo ante situaciones concretas. Incluye rotura de lunas (parabrisas y lunas laterales), robo total o parcial, e incendio por actos de vandalismo o rayo. Muchas aseguradoras añaden también fenómenos meteorológicos como granizo o inundaciones como coberturas opcionales contratables. Se recomienda especialmente para coches con cierta antigüedad, entre 5 y 10 años, porque ofrece un equilibrio muy interesante entre precio y protección. En plataformas digitales especializadas puede contratarse desde aproximadamente 159 €/año.

Cómo funciona el todo riesgo y cuándo compensa

El a todo riesgo es la modalidad más completa. Cubre los daños propios en cualquier circunstancia, incluso si eres culpable del accidente. Si golpeas a otro coche o te rozas contra la columna del garaje, estarás cubierto en los daños propios. Es perfecto para coches nuevos recién matriculados porque ante un siniestro total recibirás el valor a nuevo durante los dos primeros años. El precio medio de un todo riesgo en España ronda los 780 € anuales para un conductor experimentado, lo que lo hace significativamente más caro que las otras modalidades.

Para abaratar el coste del todo riesgo sin perder protección catastrófica, existe la opción del todo riesgo con franquicia. Funciona igual que el todo riesgo estándar, pero en caso de siniestro pagas una cantidad fija (típicamente 300 € o 500 €) y el seguro cubre el resto. A cambio, la prima anual puede reducirse entre un 20% y un 40%, lo que lo convierte en una opción mucho más razonable para coches de valor medio-alto. La franquicia se aplica por cada siniestro que reportas, pero si el coste de la reparación es inferior a la franquicia pactada, asumes todo el coste.

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La regla del 10% para tomar la decisión correcta

La elección entre terceros ampliado y a todo riesgo no depende de una edad fija, sino de una lógica financiera clara. Los expertos en consumo sugieren aplicar la regla del 10%: calcula el valor venal real de tu vehículo (consulta la tabla de la DGT o portales de segunda mano), solicita presupuesto de todo riesgo con franquicia 300-600 € y divide la prima entre el valor del coche. Si el resultado supera el 10%, el terceros ampliado es la decisión más racional económicamente.

Por ejemplo, si tu coche vale 8.000 € y el todo riesgo cuesta 900 € al año, estás pagando más del 11% de su valor cada año. A ese ritmo, en pocos años habrás pagado más en primas de lo que recuperarías en caso de siniestro total. En cambio, si tu coche es nuevo o tiene menos de cinco años, el todo riesgo suele ofrecer mayor protección y justificar su coste. Si el vehículo está financiado, muchas entidades exigen un todo riesgo mientras dure el préstamo.

Los datos muestran que más del 40% de los seguros de coche contratados en España corresponden a la modalidad de terceros ampliado, lo que refleja que la mayoría de conductores buscan ese equilibrio entre cobertura razonable y precio asequible. Para coches de más de 8 años, el terceros ampliado con lunas y asistencia en carretera suele ser la opción más equilibrada. Si el vehículo supera los 10 años, un terceros básico bien configurado puede ser suficiente, aunque añadir robo e incendio aporta mucha tranquilidad por poco dinero adicional.

Otros factores clave influyen en la decisión. Si vives en zona rural o aislada, la contratación de coberturas adicionales como daños cinegéticos tiene sentido. Si aparcas en la calle, el riesgo de robo y vandalismo es mayor, por lo que el terceros ampliado cobra más importancia. Si conduces a diario en trayectos largos o en áreas con mucho tráfico, una protección más completa como el todo riesgo con franquicia puede ser más prudente. Algunos conductores experimentados sin siniestros previos pueden asumir una franquicia alta, manteniendo la máxima protección a una póliza anual asequible.

La verdad es que no existe un «mejor seguro» universal. Lo que funciona depende de tu perfil como conductor, el estado y la antigüedad real de tu vehículo, dónde aparcas, cuánto lo usas y tu capacidad económica para asumir reparaciones de bolsillo. Comparar opciones reales de varias aseguradoras con exactamente las mismas coberturas, límites y franquicias es fundamental. Muchos conductores descubren que están pagando más de lo necesario simplemente por no haber replanteado su póliza en años. Tomarse tiempo para revisar qué seguros de coche se ajustan realmente a tu situación actual puede ahorrarte cientos de euros anuales sin sacrificar la protección que necesitas.