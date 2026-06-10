Si tienes una deuda con Hacienda, esto te interesa: lo que dice la ley sobre el plazo y cuándo se termina

La principal función de la Administración tributaria o Hacienda es recaudar impuestos para financiar los servicios públicos. Por eso, Hacienda persigue las deudas de los contribuyentes y trata de cobrarlas para regularizar su situación fiscal. Pero el organismo no puede hacerlo de forma ilimitada en el tiempo: existe un plazo legal a partir del cual la deuda prescribe, y una vez cumplido, la Agencia Tributaria ya no puede reclamarla. Es un derecho del contribuyente que muchos desconocen, pero que está claramente recogido en la ley.

La Ley General Tributaria, en su artículo 66, establece con claridad que prescriben en un plazo de cuatro años tanto el derecho de la Administración a determinar la deuda mediante la oportuna liquidación como su derecho a exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas. Pasado ese tiempo, sin que la Administración haya completado el procedimiento, el contribuyente queda libre del pago.

Cuándo empieza a contar el plazo para Hacienda

El día desde el que se empieza a contar el plazo no es siempre el mismo: depende del tipo de deuda y de la situación del contribuyente para Hacienda.

El plazo para fijar deudas comienza desde el día siguiente al final del plazo de presentación voluntaria de las declaraciones.

comienza desde el día siguiente al final del plazo de presentación voluntaria de las declaraciones. El plazo para exigir el pago empieza a contar desde el día siguiente al final del plazo de pago voluntario.

empieza a contar desde el día siguiente al final del plazo de pago voluntario. Si el contribuyente entrega la declaración fuera de plazo, el tiempo de prescripción empieza desde el día siguiente de la presentación.

En el caso del IRPF, por ejemplo, el plazo voluntario de presentación finaliza habitualmente el 30 de junio. Eso significa que el cómputo de los cuatro años para una declaración de 2026 arrancaría, en principio, el 1 de julio del mismo año.

«La prescripción ganada extingue la deuda tributaria», establece de forma expresa la Ley General Tributaria en su artículo 69.

Cuándo se interrumpe la prescripción (y vuelve a contar desde cero)

Aquí está la letra pequeña que cambia todo el cálculo. El plazo de cuatro años no es lineal: la ley habilita a Hacienda a parar el contador en numerosos supuestos. Cuando eso ocurre, en casi todos los casos el plazo vuelve a empezar desde cero, lo que significa que la Agencia Tributaria dispone de otros cuatro años completos para reclamar.

Para fijar deudas

El plazo se interrumpe cuando Hacienda realiza cualquier actuación tendente a reconocer, regularizar, comprobar, inspeccionar, asegurar o liquidar el impuesto. También se para con la interposición de recursos o reclamaciones, y por cualquier actuación fehaciente del propio contribuyente que pueda interpretarse como un reconocimiento de la deuda.

Para exigir deudas

El cómputo se detiene cuando Hacienda inicia cualquier acción para recuperar el dinero (notificación de embargos, providencias de apremio, requerimientos formales), con recursos y reclamaciones, con la declaración de concurso del deudor o con el ejercicio de acciones civiles o penales para recuperar la cantidad pendiente. También cualquier otra actuación fehaciente dirigida al pago o extinción de la deuda interrumpe el plazo.

En la práctica, una simple notificación de Hacienda al domicilio fiscal del contribuyente (aunque este no la abra o no responda) suele bastar para reiniciar el contador. Por eso, los expertos fiscales recuerdan que la prescripción efectiva por simple paso del tiempo es menos frecuente de lo que parece: la mayoría de los procedimientos abiertos por la Agencia Tributaria incluyen actuaciones que reinician el plazo.

La excepción que no reinicia el plazo

Solo hay una excepción importante a la regla del reinicio: los casos en los que la declaración de concurso del deudor o los recursos y reclamaciones presentados por el contribuyente no resulten finalmente confirmados por una resolución judicial. En esos supuestos, la prescripción no se interrumpe y los cuatro años siguen contando como si no hubiera pasado nada.

La prescripción se aplica de oficio (incluso si ya has pagado)

Cuando el plazo de cuatro años se cumple en su totalidad sin que Hacienda haya recaudado la deuda, el contribuyente queda totalmente liberado. La Ley General Tributaria establece de forma expresa que «la prescripción ganada extingue la deuda tributaria», y, además, aclara que se aplicará siempre de oficio, «incluso en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado tributario».

Esto último es clave: si un contribuyente paga una deuda que ya había prescrito, tiene derecho a que la Administración se lo reembolse, sin tener que reclamarlo formalmente. Es una protección adicional que la propia normativa fiscal otorga al ciudadano frente a posibles errores administrativos.

Implicaciones específicas en Canarias

En el archipiélago canario, las normas estatales sobre prescripción tributaria conviven con la especificidad del IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) y de otros tributos autonómicos gestionados por la Agencia Tributaria Canaria. Aunque los plazos generales de prescripción son los mismos (cuatro años), las actuaciones administrativas de la administración autonómica también tienen capacidad de interrumpir el cómputo del plazo. Ante cualquier duda, los contribuyentes pueden acudir a la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria o solicitar cita en las oficinas presenciales para revisar el estado real de cualquier deuda pendiente.