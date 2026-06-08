Si vas a conducir el 11 o el 12 de junio en Canarias, esto te interesa: los cortes de la DGT por la visita del Papa

La DGT prepara un dispositivo histórico de cortes de tráfico en Canarias por la visita del Papa León XIV. La Dirección General de Tráfico ha diseñado un plan operativo de regulación y vigilancia para los días jueves 11 y viernes 12 de junio, jornadas en las que el Pontífice estará en Gran Canaria y en Tenerife. El dispositivo incluye cortes dinámicos en las principales autopistas de ambas islas, restricciones a la circulación de camiones de más de 7.500 kilos y prohibiciones específicas al transporte de mercancías peligrosas durante varias franjas horarias.

La DGT en Canarias recomienda evitar todos los desplazamientos que no sean imprescindibles durante esos dos días y apela al uso del transporte público o a las zonas de aparcamiento habilitadas. La planificación previa será clave para los conductores que no puedan teletrabajar o que necesiten desplazarse por motivos justificados.

Camiones prohibidos durante varias horas en ambas islas de Canarias

Una de las medidas más amplias del plan afecta al transporte de mercancías. En Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife se prohibirá con carácter general la circulación de vehículos o conjuntos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada.

En Gran Canaria, día 11 de junio

GC-1 : prohibido el paso de camiones de 08:00 a 14:00 horas, ambos sentidos.

: prohibido el paso de camiones de 08:00 a 14:00 horas, ambos sentidos. GC-3 : prohibido de 15:00 a 21:00 horas, ambos sentidos.

: prohibido de 15:00 a 21:00 horas, ambos sentidos. GC-31: prohibido de 15:00 a 21:00 horas, ambos sentidos.

En Gran Canaria, día 12 de junio

GC-1: vuelve a estar restringido para camiones de 06:00 a 09:00 horas en ambos sentidos.

En Tenerife, día 12 de junio

TF-1, TF-2, TF-4 y TF-5: prohibida la circulación de camiones de más de 7.500 kg de 06:00 a 18:00 horas, ambos sentidos.

Quedan exentos en Canarias de la prohibición los vehículos de emergencias, los de auxilio en vías públicas, los especiales con autorización complementaria y aquellos vinculados a prevención y extinción de incendios, protección medioambiental, mantenimiento de la vialidad y salvamento de vidas. Las mismas franjas horarias afectarán al transporte de mercancías peligrosas (con paneles naranja reglamentarios), salvo autorizaciones especiales para el aprovisionamiento de estaciones de servicio, puertos, aeropuertos, bases de aeronaves antiincendios y suministro a centros sanitarios.

La DGT recomienda evitar los desplazamientos no imprescindibles los días 11 y 12 de junio y planificar las rutas alternativas a través de la web oficial, las redes sociales y el teléfono 011.

Cortes dinámicos en Gran Canaria el 11 de junio

La jornada del jueves 11 de junio en Canarias concentrará los principales cortes en Gran Canaria, en coincidencia con los desplazamientos del Pontífice por la isla.

GC-1, sentido sur : corte dinámico entre las 10:30 y las 11:45 horas, con cierre de incorporaciones.

: corte dinámico entre las 10:30 y las 11:45 horas, con cierre de incorporaciones. GC-1 a GC-500 : corte de ramales de salida en ambos sentidos entre las 09:30 y las 14:00 horas.

: corte de ramales de salida en ambos sentidos entre las 09:30 y las 14:00 horas. GC-1, sentido norte (desde p.k. 56 a p.k. 0) : corte dinámico entre las 12:15 y las 13:15 horas.

: corte dinámico entre las 12:15 y las 13:15 horas. GC-31 (Túnel de San José) : corte en sentido norte y desvío en sentido sur entre las 12:45 y las 13:15 horas.

: corte en sentido norte y desvío en sentido sur entre las 12:45 y las 13:15 horas. GC-3, sentido norte : corte dinámico entre las 17:30 y las 18:30 horas, con cierre de incorporaciones.

: corte dinámico entre las 17:30 y las 18:30 horas, con cierre de incorporaciones. GC-3, sentido sur : corte dinámico entre las 19:30 y las 21:00 horas.

: corte dinámico entre las 19:30 y las 21:00 horas. GC-3, carril de deceleración: cortado entre las 13:00 y las 21:00 horas.

Gran Canaria, jornada del 12 de junio

GC-1, sentido sur : nuevo corte dinámico de 07:30 a 08:30 horas, con cierre de incorporaciones.

: nuevo corte dinámico de 07:30 a 08:30 horas, con cierre de incorporaciones. GC-31 (Túnel de San José): corte en sentido sur y desvío en sentido norte de 07:30 a 08:00 horas.

Cortes dinámicos en Tenerife el 12 de junio

La jornada del viernes 12 de junio en Canarias será la de mayor afectación al tráfico en la isla de Tenerife, con cortes concentrados en las primeras horas de la mañana, coincidiendo con el aterrizaje del Pontífice en Los Rodeos y los desplazamientos por la zona metropolitana.

Camino asfaltado El Matadero (junto al aeropuerto de Los Rodeos): corte en ambos sentidos de 08:45 a 10:00 horas.

(junto al aeropuerto de Los Rodeos): corte en ambos sentidos de 08:45 a 10:00 horas. TF-24 : corte en ambos sentidos y cierre de incorporaciones de 08:45 a 10:00 horas.

: corte en ambos sentidos y cierre de incorporaciones de 08:45 a 10:00 horas. TF-5, sentido sur (del kilómetro 15 a la salida 8A) : corte de 08:45 a 09:30 horas.

: corte de 08:45 a 09:30 horas. TF-13 : corte en ambos sentidos y cierre de incorporaciones de 09:15 a 11:30 horas.

: corte en ambos sentidos y cierre de incorporaciones de 09:15 a 11:30 horas. TF-5, sentido sur : nuevo corte dinámico de 09:30 a 11:45 horas.

: nuevo corte dinámico de 09:30 a 11:45 horas. TF-5, sentido norte (hasta salida 12, conexión con TF-152) : corte de 13:00 a 14:30 horas.

: corte de 13:00 a 14:30 horas. TF-152 y TF-235 : cortes en ambos sentidos de 13:00 a 14:30 horas.

: cortes en ambos sentidos de 13:00 a 14:30 horas. TF-4, carril derecho: excluido a la circulación de 06:00 a 18:00 horas para uso exclusivo como zona de estacionamiento de autobuses autorizados en Canarias.

Suspensión de obras públicas

Con motivo de los desplazamientos masivos previstos en Canarias, la DGT ha solicitado además la suspensión de obras públicas que afecten a la plataforma de circulación y a la zona de influencia de las vías en ambas islas durante los días de la visita papal. Todas las medidas adoptadas podrán ser objeto de levantamiento o modulación en función del desarrollo de las actuaciones y de las condiciones del tráfico. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Canarias será la encargada de aplicar las instrucciones y de difundir cualquier novedad.

La Dirección General de Tráfico en Canarias recuerda que continuará informando del estado del tráfico y de las rutas alternativas a través de cuatro canales oficiales: su página web (dgt.es), sus redes sociales oficiales, los boletines informativos en emisoras de radio y el teléfono 011. Los conductores deberán mantenerse atentos a posibles modificaciones de última hora durante las dos jornadas.