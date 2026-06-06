En este lugar dormirá el Papa León XIV en Canarias: los detalles del exclusivo sitio donde se quedará

El Papa León XIV dormirá en el Palacio Episcopal de Las Palmas durante su histórica visita a Canarias del Papa. La pernoctación del Pontífice está prevista para la noche del jueves 11 de junio, dentro de la primera gira oficial del Papa por España desde su elección hace poco más de un año. El edificio elegido, situado junto a la Catedral de Santa Ana en el corazón del barrio histórico de Vegueta, es la residencia habitual del obispo de Canarias y será también la única noche que el Pontífice pase en suelo del archipiélago canario.

Será la tercera pernoctación del viaje, después de las tres noches en la Nunciatura Apostólica de Madrid (del 6 al 9 de junio) y de las dos en el Palacio Episcopal de Barcelona (del 9 al 11 de junio). El Papa regresará a Ciudad del Vaticano la misma jornada del viernes 12 de junio, tras la misa multitudinaria en Tenerife.

Un palacio del siglo XVI en pleno corazón de Vegueta

El Palacio Episcopal de Las Palmas es un edificio cargado de historia. Construido en el siglo XVI, levanta sus muros en la Plaza de Santa Ana, en pleno casco antiguo de Las Palmas de Gran Canaria, justo frente a la catedral homónima y a pocos pasos de los grandes símbolos de la ciudad: la Casa de Colón, el Museo Diocesano de Arte Sacro y la antigua Casa Consistorial. La Plaza de Santa Ana es el centro neurálgico de Vegueta, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y uno de los rincones con más peso institucional y religioso del archipiélago.

El palacio sobrevivió a duras penas al gran incendio de 1599, durante el ataque de los corsarios holandeses dirigidos por Pieter van der Does, que arrasó buena parte de su estructura. Solo se conservó la ornamentada fachada de uno de los pisos, que aún hoy contempla el visitante. Reconstruido posteriormente, conserva la dignidad institucional de uno de los grandes símbolos del poder eclesiástico en Canarias desde hace siglos.

El Palacio Episcopal de Santa Ana es uno de los grandes símbolos del poder eclesiástico en Canarias desde hace siglos, justo frente a la catedral y en el corazón histórico de Vegueta.

Cómo será la habitación del Papa

El Pontífice se alojará en una zona reservada situada en la planta alta del palacio, donde dispondrá de un dormitorio con baño privado, conforme a la información facilitada por la diócesis. La preparación y el mantenimiento de esa zona correrán a cargo de la empleada doméstica de la diócesis, responsable habitual de la atención al obispo de Canarias.

El detalle más comentado del dispositivo es probablemente uno de los más sencillos: la misma empleada doméstica cocinará para el Pontífice. No se han fijado menús especiales, y se prevé que se sirvan comidas habituales, las mismas que come el obispo de manera cotidiana. Es un guiño implícito a la línea austera marcada por Francisco, cuya elección de la Casa Santa Marta como residencia rompió con la tradición vaticana y con la que León XIV parece querer mantener cierta continuidad simbólica.

Más de 20 empleados, fuera de servicio por seguridad

Durante la jornada prevista para la estancia del Papa, los más de veinte empleados habituales del palacio no acudirán a su puesto de trabajo por motivos de seguridad. El funcionamiento básico de la residencia se mantendrá con personal mínimo, en coordinación con el dispositivo de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Autonómica que blindará todo el casco histórico de Vegueta durante esas horas.

Arguineguín y Las Raíces: la dimensión humanitaria del viaje a Canarias

La visita de León XIV a Canarias tiene un carácter profundamente humanitario. El Pontífice acudirá al puerto de Arguineguín, en el municipio de Mogán, uno de los grandes puntos de llegada de personas migrantes a Europa a través de la Ruta Canaria. También visitará el centro de acogida de migrantes de Las Raíces, en Tenerife. Será la primera vez en la historia que un Papa en ejercicio visita oficialmente el archipiélago canario, un hito que el propio Vaticano ha definido como una continuación directa del legado del Papa Francisco, que tenía previsto este viaje y no pudo completarlo.

Varios analistas eclesiásticos han interpretado el conjunto de la gira como una declaración de intenciones del nuevo pontificado. León XIV dormirá en embajadas vaticanas, palacios episcopales y edificios históricos. Hablará en el Congreso de los Diputados, rezará en Cibeles, bendecirá la Sagrada Familia y pondrá el foco final del viaje en la migración atlántica desde Canarias. La idea que atraviesa todo el recorrido, según estos análisis, es llevar a la Iglesia desde los grandes centros de poder hasta las periferias humanas sin abandonar ninguno de los dos mundos. Canarias, en esa lectura, no es una parada turística ni un colofón: es el momento simbólico clave en el que el Papa quiere proyectar el tipo de pontificado que está construyendo.