Involcan localiza más magma bajo Tenerife: estas son las cuatro nuevas zonas de acumulación

Un estudio del Instituto Volcanológico de Canarias identifica por primera vez anomalías de baja velocidad sísmica entre 10 y 30 kilómetros bajo Tenerife, relacionadas con la actividad sísmica registrada desde 2016.

Visualización tridimensional de las anomalías de baja velocidad sísmica bajo Tenerife, con la principal ubicada en el sector occidental de la isla.

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LO ESENCIAL Cuatro anomalías de baja velocidad sísmica detectadas bajo Tenerife a profundidades de 10 a 30 kilómetros. La principal acumulación se localiza bajo el sector occidental de Tenerife, coincidiendo con el complejo Teide-Pico Viejo. El estudio analizó más de 785 telesismos registrados entre 2017 y 2024 por la Red Sísmica Canaria. Los hallazgos se correlacionan con la sismicidad anómala detectada desde febrero de 2026, sin indicios de riesgo eruptivo a corto plazo.

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Una investigación liderada por el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha identificado cuatro grandes zonas de posible acumulación de magma bajo Tenerife situadas entre 10 y 30 kilómetros de profundidad. El descubrimiento, publicado en la revista Scientific Reports del grupo Nature, proporciona por primera vez una imagen tridimensional detallada de la estructura profunda de la corteza y el manto superior de Tenerife, revelando anomalías de baja velocidad sísmica que coinciden con la actividad sísmica registrada en los últimos años.

El estudio, liderado por Víctor Ortega Ramos (investigador de Involcan y doctorando de la Universidad Complutense de Madrid), analiza más de 785 telesismos terremotos de gran magnitud ocurridos en distintas regiones del planeta registrados entre 2017 y 2024 por la Red Sísmica Canaria en Tenerife. Estas ondas sísmicas atraviesan el interior terrestre y modifican su velocidad según los materiales que encuentran, permitiendo a los científicos reconstruir la estructura profunda de la isla con precisión sin precedentes.

Las bajas velocidades sísmicas observadas se interpretan como indicativas de zonas de elevada temperatura o de cambios en la composición y propiedades físicas de las rocas. Estos cambios podrían estar relacionados con la presencia y acumulación de magmas procedentes del manto superior mediante un proceso conocido como underplating magmático, por el cual el magma se acumula progresivamente en la base de la corteza oceánica.

La principal anomalía bajo el sector occidental de Tenerife

El resultado más destacado del estudio se localiza bajo el sector occidental de Tenerife, donde se han identificado velocidades excepcionalmente bajas de las ondas sísmicas S. Esta zona principal coincide espacialmente con una proporción importante de los terremotos registrados durante los últimos años. Una parte significativa de la sismicidad se concentra por encima o en los bordes de esta anomalía de baja velocidad, sugiriendo una posible conexión entre los procesos magmáticos profundos y la actividad sísmica observable en superficie.

Los investigadores observaron inicialmente una corteza oceánica relativamente rígida de unos 10 kilómetros de espesor, caracterizada por velocidades sísmicas elevadas. Inmediatamente por debajo comienza una estructura mucho más compleja y heterogénea donde aparecen las cuatro grandes anomalías detectadas. Esta estructura heterogénea se extiende aproximadamente entre los 10 y los 30 kilómetros de profundidad, distribuyéndose en diferentes sectores de Tenerife con datos del IGN.

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Conexión con la sismicidad anómala y vigilancia volcánica de Tenerife

Los hallazgos cobran especial relevancia en un momento en el que Tenerife continúa registrando actividad sismovolcánica anómala.

Los científicos sugieren que la posterior migración de volátiles —principalmente dióxido de carbono (CO₂) a estas profundidades— y de fluidos magmáticos hacia niveles más superficiales, donde interactúan con el sistema hidrotermal de Tenerife, podría contribuir a explicar parte de la actividad sísmica observada, incluidos los eventos sísmicos híbridos y de baja frecuencia. Sin embargo, el descubrimiento no significa que la isla se encuentre ante una erupción inminente. Las anomalías detectadas no implican por sí solas que el magma esté ascendiendo hacia la superficie.

El hallazgo mejora significativamente el conocimiento y la vigilancia del riesgo volcánico en Tenerife, permitiendo identificar las zonas profundas donde podrían estar desarrollándose algunos de los procesos que explican la actividad registrada por los instrumentos de monitorización. La Red de Vigilancia Sismo-Volcánica y la Red de Control de Deformaciones operan las 24 horas del día, los 365 días del año.

Este patrón recurrente subraya la importancia de entender la estructura profunda para anticipar futuros episodios de actividad en Tenerife.

El Instituto Volcanológico de Canarias ha confirmado que no se han identificado evidencias de aumento del riesgo eruptivo a corto o medio plazo. El estudio representa un avance importante para comprender el complejo sistema volcánico de la isla y proporciona a las autoridades científicas herramientas más precisas para evaluar la evolución de la actividad sismovolcánica en Tenerife.