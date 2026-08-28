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Sismicidad y vulcanismo

La acumulación de magma anómala en esta zona de Tenerife: lo que se sabe hasta ahora

Investigadores identifican una gran concentración de magma bajo Las Cañadas del Teide vinculada a los enjambres sísmicos registrados desde febrero en Tenerife.

Naira Hernández
Naira Hernández · hace 1 hora
El teide en Tenerife
Vista de Las Cañadas del Teide, zona donde se concentra la actividad sísmica anómala registrada en Tenerife durante 2026.

Investigadores del IGN en Tenerife han identificado una significativa acumulación de magma bajo Tenerife que explica la actividad sísmica inusual registrada en la isla. Los datos sísmicos muestran un comportamiento volcánico superior al observado durante los últimos años, concentrado principalmente en la zona occidental de Las Cañadas del Teide y sus alrededores.

Según los especialistas, estos movimientos sísmicos no indican un ascenso inmediato de magma hacia la superficie ni predicen una erupción a corto plazo. El comité científico del PEVOLCA (Plan de Emergencia por Volcanes de Canarias) ha reforzado el seguimiento de Tenerife y establecido reuniones periódicas cada tres meses para monitorizar la evolución de esta acumulación magmática.

Indicadores de alerta y vigilancia en Tenerife

Para que los científicos consideraran una amenaza eruptiva genuina, necesitarían observar cambios simultáneos en múltiples parámetros más allá de la sismicidad. Una deformación rápida del terreno sería especialmente relevante: cuando el magma asciende y se acumula cerca de la superficie, puede ejercer presión sobre las rocas y modificar la forma del edificio volcánico en Tenerife. Las emisiones de gases también se monitorizan continuamente; un aumento significativo de dióxido de carbono u otros compuestos constituiría una señal de alerta adicional.

El sistema de vigilancia desplegado en Tenerife es uno de los más avanzados de Europa. Una secuencia sísmica cada vez más superficial sería uno de los indicadores clave que los científicos buscarían ante una posible intrusión peligrosa de magma. De momento, los terremotos permanecen a profundidades moderadas, lo que refuerza la evaluación de que el sistema se encuentra en fase de monitoreo riguroso pero sin alarma inminente.

Limitaciones en la comprensión del sistema volcánico de Tenerife

Los investigadores enfrentan una limitación temporal importante. Aunque Tenerife cuenta con millones de años de historia volcánica documentada en sus depósitos geológicos, las redes instrumentales actuales ofrecen apenas dos décadas de información detallada y comparable. Este período resulta muy corto frente a los ciclos naturales del sistema Teide-Pico Viejo, lo que dificulta determinar con precisión qué nivel de actividad constituye la normalidad absoluta del sistema y qué representa una desviación significativa.

A pesar de la actividad sísmica inusual registrada en Tenerife, los especialistas transmiten un mensaje de tranquilidad: no existen actualmente señales que indiquen una erupción a corto o medio plazo. El sistema permanece bajo vigilancia rigurosa pero sin indicios de peligro inmediato.

Actividad magmática en Tenerife - IGN
Actividad magmática en Tenerife – IGN

Las zonas donde las velocidades sísmicas descienden más coinciden con las mayores fracciones de fundido, lo que sugiere que existe un área especialmente cargada de magma en el manto superior.

Esa concentración se atribuye a procesos de underplating magmático, un mecanismo por el cual el magma que asciende desde el manto se va acumulando de forma progresiva en la base de la corteza oceánica.

La investigación detecta además una correspondencia geográfica entre esas anomalías profundas de baja velocidad y los terremotos registrados en Tenerife durante los últimos años.

Buena parte de esos seísmos se sitúa justo encima de la principal anomalía o en sus márgenes, un patrón que podría responder a la acumulación de magma en esa región profunda y a su desplazamiento.

Cuando el magma asciende desde el manto superior hacia cotas menos profundas, la presión que soporta disminuye y los gases que lleva disueltos empiezan a separarse. A esas profundidades, según detalla Involcan, esos volátiles son fundamentalmente dióxido de carbono (CO₂).

Esos gases y los fluidos magmáticos continúan después su recorrido hacia niveles más superficiales, donde entran en contacto con el sistema hidrotermal de la isla. Ahí estaría una de las claves para entender parte de la sismicidad detectada, incluidos los eventos híbridos y de baja frecuencia que se han venido registrando en Tenerife.

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