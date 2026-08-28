Involcan localiza la principal bolsa magmática bajo esta zona de Tenerife

El Instituto Volcanológico de Canarias confirma la identificación de la zona de acumulación magmática más relevante bajo Tenerife, en el contexto de la actividad sísmica recurrente desde 2016.

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LO ESENCIAL Involcan ha identificado la principal zona de acumulación magmática profunda bajo Tenerife. El descubrimiento sitúa la bolsa magmática bajo el complejo Teide-Pico Viejo. La investigación se enmarca en la actividad sísmica recurrente desde 2016 en la isla. No se han identificado evidencias de aumento del riesgo eruptivo a corto o medio plazo.

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Involcan ha confirmado la identificación de la principal zona de acumulación magmática profunda bajo Tenerife, un descubrimiento que representa un avance significativo en la comprensión del sistema volcánico insular. El Instituto Volcanológico de Canarias ha localizado con precisión esta estructura magmática mediante técnicas de análisis de ondas sísmicas, proporcionando datos fundamentales para la vigilancia volcánica y la evaluación del riesgo geológico.

El hallazgo se inscribe en una década de investigación intensiva sobre la actividad volcánica bajo Tenerife, particularmente desde 2016, cuando se intensificó el monitoreo de eventos sísmicos relacionados con procesos de presurización del sistema volcánico-hidrotermal. Involcan, con sede en San Cristóbal de La Laguna, ha desarrollado y perfeccionado metodologías avanzadas de detección que permiten cartografiar con mayor exactitud las acumulaciones magmáticas en profundidad.

La técnica empleada en esta investigación se basa en el análisis de funciones receptoras, un método que interpreta las ondas sísmicas generadas por eventos sísmicos naturales para revelar la estructura interna de la corteza terrestre y el manto superior. Esta aproximación ha demostrado ser especialmente efectiva para identificar zonas de baja velocidad de ondas sísmicas, que son indicativas de la presencia de magma acumulado a profundidades considerables.

Una década de vigilancia intensiva bajo Tenerife

Desde octubre de 2016, Tenerife ha experimentado lo que los científicos denominan un «mayor ruido volcánico», caracterizado por episodios recurrentes de enjambres sísmicos híbridos. Estos eventos, de muy baja amplitud pero numerosos, han permitido a Involcan acumular un registro sísmico sin precedentes que ha facilitado la elaboración de mapas detallados de la estructura magmática insular.

Entre 2016 y el presente, se han documentado múltiples episodios de actividad sísmica híbrida asociada a inyección de fluidos magmáticos en el sistema hidrotermal. Estos enjambres proporcionan información valiosa sobre cómo el magma se distribuye y presuriza en las capas profundas de Tenerife. Los datos geoquímicos y geofísicos complementarios, como el incremento sostenido de la emisión difusa de dióxido de carbono (CO₂) en el cráter del Teide y la ligera deformación del terreno detectada en el sector noreste del complejo volcánico Teide–Pico Viejo, han corroborado las interpretaciones sísmicas.

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Involcan ha subrayado, en comunicaciones previas, que estos indicadores de actividad magmática profunda no conllevan cambios en la probabilidad de una erupción volcánica a corto y medio plazo. Sin embargo, el conocimiento preciso de dónde se acumula el magma es crucial para mejorar la capacidad predictiva y la gestión del riesgo volcánico en la región más activa de España.

Implicaciones para la comprensión del sistema volcánico de Tenerife

La localización de la principal zona de acumulación magmática profunda bajo Tenerife abre nuevas perspectivas para investigadores y gestores de riesgos. Entender la geometría y el volumen de estas cámaras magmáticas es esencial para interpretar correctamente los signos precursores de futuras erupciones volcánicas, tal como ha ocurrido en otros contextos volcánicos estudiados por Involcan.

Involcan, como institución pública participada por la Administración General del Estado, el Gobierno de Canarias y los siete Cabildos Insulares, además de las universidades públicas canarias, dedica recursos significativos a proyectos de investigación y vigilancia volcánica en Tenerife. Su Red Sísmica Canaria, junto con la Red Geoquímica Canaria y la Red Geodésica Canaria, forman un sistema integrado de detección capaz de captar cambios mínimos en el comportamiento volcánico.

Este descubrimiento también refleja la importancia de la cooperación científica internacional en la que participa Involcan. El Instituto ha desarrollado proyectos de colaboración en más de 34 países volcánicamente activos, lo que enriquece su capacidad técnica y su comprensión comparativa de distintos sistemas magmáticos.

La identificación de la principal zona de acumulación magmática profunda bajo Tenerife consolida el papel de la isla como territorio de referencia para la investigación volcanológica. Los datos obtenidos contribuirán no solo a la seguridad local, sino también al avance global del conocimiento sobre el comportamiento de los sistemas volcánicos oceánicos. La vigilancia continua de esta estructura magmática, a través de las redes de monitorización de Involcan, seguirá siendo fundamental para anticipar cambios significativos en la actividad volcánica.

La sede de Involcan en La Laguna coordina estas investigaciones en estrecha colaboración con organismos como el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que también participa en el monitoreo sísmico de Tenerife, garantizando que la información científica esté disponible para las autoridades de protección civil y la población.