Dos terremotos en media hora en Canarias, uno de ellos a solo cuatro kilómetros de profundidad

Uno a 4 kilómetros y otro a 28: los dos temblores de esta madrugada en Canarias

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LO ESENCIAL Los dos movimientos ocurrieron con 29 minutos de diferencia. El mayor alcanzó magnitud 2,3 en El Hierro. El de Tenerife se localizó a solo 4 kilómetros de profundidad. Les separan unos 350 kilómetros en línea recta. Ninguno de los dos ha sido percibido por la población.

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Canarias ha amanecido este lunes con dos terremotos registrados por el IGN en apenas veintinueve minutos. La coincidencia llama la atención, pero los separa algo que la explica: unos 350 kilómetros en línea recta. Uno ocurrió en El Hierro y el otro en el mar frente a Tenerife. Ninguno de los dos ha sido percibido por la población.

El primero y de mayor magnitud se produjo a las 06.57 hora canaria al noroeste de Frontera, en El Hierro, alcanzó 2,3 y se localizó a 28 kilómetros de profundidad. El segundo llegó a las 07.26, con magnitud 2,1, en aguas frente al sureste de Tenerife y a solo 4 kilómetros.

Dos terremotos muy distintos en Canarias

Lo interesante de estos dos episodios de sismos no es que coincidieran en el tiempo, sino lo poco que se parecen entre sí. Comparten magnitud casi idéntica y ocurrieron casi a la vez, pero su profundidad difiere en veinticuatro kilómetros.

Esa diferencia es la que determina si un seísmo llega a notarse. El de Tenerife, a cuatro kilómetros, es muy superficial: a esa cota la energía llega a la superficie casi sin atenuarse. Si hubiera ocurrido bajo una zona habitada en lugar de en el mar, probablemente se habría sentido. El de El Hierro, a veintiocho kilómetros, tenía mucha más corteza por delante para disiparse.

El episodio herreño llegó además por la Red Sísmica del Instituto Volcanológico, una señal de que la vigilancia en las islas occidentales funciona con instrumentación propia además de la nacional.

Por qué tiembla en esos dos puntos de Canarias

Son zonas distintas con mecanismos distintos. El entorno de El Hierro mantiene actividad sísmica de fondo desde la crisis de 2011 y 2012, cuando una erupción submarina frente a La Restinga marcó el primer episodio eruptivo del archipiélago en cuarenta años. Desde entonces, la isla registra movimientos recurrentes a profundidades medias que los organismos de vigilancia siguen de forma rutinaria.

La franja marítima al sureste de Tenerife en Canarias es otra cosa. Forma parte del corredor que se extiende hacia Gran Canaria, donde un trabajo publicado a partir de datos GNSS identificó la principal falla sismogénica submarina del archipiélago y concluyó que las zonas sísmicas entre islas están gobernadas principalmente por el estrés tectónico regional y no por la actividad volcánica local.

Conviene recordar en Canarias la escala para no sacar conclusiones equivocadas. Un terremoto de 2,1 o 2,3 es imperceptible salvo que el foco esté muy cerca de la superficie y de una zona habitada. El mayor registrado en Canarias en los últimos años alcanzó magnitud 4,8 el pasado 22 de mayo, con epicentro a sesenta kilómetros al norte de Gran Canaria, y ese sí se sintió en varias islas. El 2 de octubre, otro de magnitud 3,0 a cuatro kilómetros de profundidad despertó a vecinos de Fuerteventura.

La vigilancia corre a cargo del IGN, con más de un centenar de estaciones desplegadas por el archipiélago funcionando las veinticuatro horas, y de la Red Sísmica Canaria del Instituto Volcanológico. El catálogo de los últimos diez días es público y se consulta en la web del propio instituto, que es la referencia a mirar cuando circulan por redes interpretaciones alarmistas.