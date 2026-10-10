Hay terremotos en Canarias que el IGN no puede situar a ninguna profundidad

Un terremoto no puede ocurrir a cero kilómetros, y sin embargo el IGN los registra así en Canarias

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LO ESENCIAL Un terremoto no puede ocurrir físicamente a cero kilómetros. La profundidad es el parámetro menos preciso de la localización. Las agencias asignan diez kilómetros o cero por defecto. Los sismómetros están todos en la superficie. El catálogo del IGN se revisa y puede cambiar días después.

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Cada vez que el catálogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN) registra un terremoto en Canarias a cero kilómetros de profundidad, las redes se llenan de interpretaciones. Y hay un detalle que lo explica casi todo: según el Servicio Geológico de Estados Unidos, «un terremoto no puede ocurrir físicamente a una profundidad de 0 km». Para que se genere un seísmo tienen que deslizarse dos bloques de corteza terrestre, y eso exige estar bajo tierra.

Entonces, ¿por qué aparece ese número? Porque la profundidad es, de todos los parámetros que se calculan al localizar un terremoto, el más difícil de determinar. El propio USGS lo define sin rodeos: es el parámetro menos restringido de la localización de un seísmo.

Por qué el IGN no siempre puede medir la profundidad en Canarias

La razón es puramente geométrica. La posición exacta de un terremoto en el interior de la Tierra, lo que los sismólogos llaman hipocentro, se calcula por triangulación a partir de los registros de al menos tres sismómetros distintos. El problema es que todos los instrumentos están en la superficie o muy cerca de ella.

Eso hace que la precisión en latitud y longitud, es decir, dónde está el epicentro sobre el mapa, sea mucho mayor que la precisión en profundidad. Dicho de forma sencilla: el IGN sabe con bastante exactitud dónde ha temblado, pero le cuesta mucho más saber a qué altura dentro de la corteza se produjo la ruptura.

Ese es el motivo de que, al revisar el catálogo sísmico de Canarias, aparezca una concentración llamativa de terremotos justo a diez kilómetros. No es que exista una capa especialmente activa a esa profundidad: es un artefacto del método. Un agrupamiento falso que se genera al listar eventos cuyo dato real no ha podido calcularse.

Lo que conviene saber del catálogo del IGN

Hay un segundo punto importante: las fichas del IGN no son definitivas. La información de magnitud, localización, profundidad e intensidad puede cambiar varias veces en las horas e incluso en los días posteriores a un seísmo. El catálogo se actualiza de forma continua, no hay un único corte definitivo.

Por eso una profundidad de cero kilómetros publicada en las primeras horas puede quedar ajustada después, cuando los técnicos revisan los registros de todas las estaciones con calma. Ha ocurrido en episodios recientes fuera del archipiélago, donde la solución inicial se corrigió en revisiones posteriores.

Conviene añadir un matiz técnico que casi nadie conoce. La profundidad no siempre se mide desde el mismo punto de referencia: puede calcularse respecto al nivel medio del mar o respecto a la elevación media de las estaciones sísmicas que han registrado el evento. En un archipiélago como Canarias, con estaciones repartidas desde el nivel del mar hasta las cumbres, ese detalle no es menor.

Nada de esto quita valor al dato cuando sí está bien calculado. Un terremoto localizado con precisión a cuatro kilómetros, como el que se sintió el pasado 2 de octubre al suroeste de Pájara, dice mucho: a esa cota la energía llega a la superficie casi sin atenuarse y por eso se notó pese a su magnitud moderada. La profundidad sigue siendo la clave para entender si un seísmo se va a sentir o no.

La recomendación práctica para quien siga la actividad sísmica de Canarias es doble. Primero, mirar siempre el catálogo oficial del IGN en Canarias y no las capturas que circulan por redes. Y segundo, no sacar conclusiones de un cero: en sismología, ese número no significa que algo haya ocurrido en la superficie, sino que todavía no se sabe a qué profundidad ocurrió.