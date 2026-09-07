Todo lo que cambia para motos y bicis el 1 de octubre: evita multas considerables

Guantes, calzado cerrado y cinco metros: la DGT aprieta a motos y bicis desde el 1 de octubre

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LO ESENCIAL La reducción es sobre el límite de la vía, no sobre tu velocidad. En una carretera a 90 hay que adelantar como máximo a 70. El casco deja de tener excepciones para los ciclistas en carretera. Guantes en vías interurbanas y calzado cerrado en cualquier vía. Las motos podrán usar el arcén en atascos sin pasar de 30 km/h.

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El 1 de octubre entra en vigor el Real Decreto 518/2026, para motos y bicicletas publicado en el BOE el pasado 6 de julio, que modifica el Reglamento General de Circulación y endurece las obligaciones para motoristas y ciclistas. La DGT define además por primera vez la figura del usuario vulnerable de la vía, una categoría que engloba a peatones, ciclistas, motoristas y usuarios de patinetes, y que es la que justifica todo el paquete.

La medida que más va a afectar al conductor medio, aunque no lleve ni moto ni bicicleta, es la nueva regla de adelantamiento. Fuera de poblado habrá que reducir la velocidad al menos 20 km/h al adelantar a un ciclista. Y aquí está el error que ya se está extendiendo: la reducción no es sobre la velocidad que llevabas, sino sobre el límite del tramo. En una carretera limitada a 90 km/h, el adelantamiento debe realizarse como máximo a 70. Aunque circularas a 75, tendrás que bajar igualmente a 70 para motos y bicicletas.

Lo que la DGT exige a quien va en las motos

Los motoristas estrenan equipamiento obligatorio. Conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores deberán utilizar guantes de protección en vías interurbanas y calzado cerrado que cubra completamente el pie en cualquier tipo de vía. La DGT ha precisado que las características técnicas concretas de esos guantes las fijará una futura orden ministerial, y que hasta que llegue se podrán utilizar guantes de protección de las mismas características que los empleados actualmente.

Hay también una novedad que juega a favor del motorista: las motocicletas podrán circular por el arcén derecho en situaciones de congestión, siempre que el tramo esté señalizado para ello y sin superar los 30 km/h. Es la primera vez que el reglamento contempla esa posibilidad de forma expresa. En sentido contrario, conviene tener claro que la exigencia de que el casco esté homologado, y no solo certificado, no llega ahora: se aplaza al 1 de octubre de 2027, igual que el alumbrado permanente de los patinetes.

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Lo que cambia para ciclistas y para quien los adelanta para motos y bicicletas

Para los ciclistas y personas en motos desaparecen las exenciones que existían hasta ahora: el casco pasa a ser obligatorio en todas las vías interurbanas, sin excepciones por edad, pendiente o calor. Y quienes repartan en bicicleta deberán llevar casco y chaleco reflectante en todo momento durante su jornada, igual que los repartidores en patinete.

Las reglas de adelantamiento para motos y bicicletas se completan con dos exigencias más. La separación lateral mínima será de 1,5 metros respecto al ciclista o cualquier otro usuario vulnerable, y si la vía tiene varios carriles en el mismo sentido, será obligatorio cambiar completamente de carril, no bastará con desplazarse dentro del propio. En ciudad, la DGT establece además que las bicicletas circularán preferentemente por el centro del carril para motos y bicicletas, para evitar que queden pegadas a los coches aparcados, y que los vehículos a motor deberán guardar al menos cinco metros de distancia respecto al ciclista que circule delante.

Los ayuntamientos ganan por su parte una nueva herramienta: podrán autorizar la circulación de bicicletas en ambos sentidos en calles de un único carril limitadas a 30 km/h o menos, siempre que exista la señalización correspondiente. Es una medida pensada para las tramas urbanas estrechas, donde obligar al ciclista a dar la vuelta a la manzana desincentiva el uso de la bici.

El paquete para motos y bicicletas incluye además cambios que no afectan solo a estos colectivos. En autopistas y autovías, cuando la circulación quede dificultada por la nieve, quedará prohibido adelantar y se circulará únicamente por el carril derecho. En las retenciones, los vehículos deberán orillarse para dejar libre un pasillo central destinado a los servicios de emergencia. Y los profesores de autoescuela dejan de estar exentos del cinturón de seguridad mientras el vehículo circule. La DGT ha incorporado también un nuevo Título VI con normas específicas de circulación en zonas urbanas, dentro de una reforma que ha llevado más de cinco años de trabajo y cuyas sanciones se sitúan, en la mayoría de estos supuestos, en los 200 euros.