Ultima milla y comercio electrónico: por que Ciudad de Mexico reconvierte sus naves logísticas

El comercio electrónico está creciendo a un ritmo sin precedentes, transformando la forma en que se construye y se utiliza el espacio industrial en todo el mundo. La Zona Metropolitana del Valle de México es, sin duda, uno de los ejemplos más claros de este cambio.

La presión por entregar productos más rápido ha obligado a reconvertir antiguas fábricas, almacenes y espacios que alguna vez fueron dedicados a la manufactura en modernas naves logísticas diseñadas específicamente para la distribución de última milla como las naves logisticas en renta en Iztacalco-Aeropuerto.

Las empresas están rediseñando completamente sus operaciones para llegar a los clientes de manera más eficiente

La última milla ese tramo final que va desde el centro de distribución hasta la puerta del consumidor se ha convertido en un factor decisivo para cualquier empresa de comercio electrónico. Los clientes ahora esperan recibir sus compras el mismo día, o incluso en cuestión de horas, lo que ha obligado a las compañías a trasladar sus operaciones logísticas más cerca de los centros urbanos con mayor concentración de población.

Pero aquí es donde surge el primer gran problema: hay muy poco espacio disponible. De hecho, la tasa de vacancia logística en la ZMVM está en mínimos históricos, rondando apenas entre el 3% y el 4%. Eso significa que el mercado industrial está bajo una presión enorme. Encontrar una nave logística moderna en una ubicación estratégica, especialmente dentro de los principales corredores de la ciudad, se ha vuelto cada vez más difícil.

Frente a esta realidad, la reconversión de edificios industriales se ha convertido en la solución del momento. Antiguos espacios fabriles y almacenes que durante décadas se dedicaron a la manufactura están siendo transformados para servir las nuevas necesidades del comercio electrónico. Y tiene mucho sentido: estas propiedades tienen una ventaja incomparable están ubicadas cerca de donde viven los consumidores , algo fundamental para reducir tiempos de entrega y mantener los costes operativos bajo control.

Este cambio también está presionando los precios

Las rentas en espacios industriales urbanos siguen subiendo de manera consistente debido a la fuerte competencia por los pocos inmuebles disponibles. En las zonas más solicitadas de Ciudad de México, las rentas ya llegan a oscilar entre los 13,3 y los 16,5 dólares por metro cuadrado, reflejando la altísima demanda por propiedades bien ubicadas.

Para muchas empresas, pagar una renta más elevada tiene sentido si ello les permite cumplir entregas más rápidas y, al final, mejorar la experiencia del cliente. La investigación lo confirma: la velocidad de entrega influye mucho en si un cliente decide comprar o no, particularmente en rubros como la moda, la electrónica, los productos del hogar y la alimentación.

Más allá del boom del comercio electrónico, hay otros fenómenos alimentando la demanda por espacios logísticos urbanos. El nearshoring, por ejemplo, está atrayendo nuevas inversiones industriales a México y aumentando la necesidad de infraestructura logística robusta. Al mismo tiempo, muchas corporaciones están reorganizando sus cadenas de suministro para hacerlas más resistentes ante posibles disrupciones y minimizar riesgos operativos.

En este escenario complejo, dar con la propiedad correcta no es nada fácil. Las empresas necesitan evaluar la ubicación, revisar las características técnicas, considerar la accesibilidad, calcular los costes y proyectar el potencial de crecimiento antes de decidirse. Por eso, tener acceso a plataformas especializadas es tan valioso para agilizar y facilitar toda esta búsqueda.

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