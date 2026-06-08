Un total de 108 nuevos residentes comienzan su formación especializada en el Hospital La Candelaria

La nueva promoción está integrada por 77 médicos residentes, 25 enfermeros residentes y seis profesionales de otras titulaciones sanitarias especializadas

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, recibió el pasado viernes a 108 nuevos residentes que inician su formación sanitaria especializada en el complejo hospitalario y las unidades docentes vinculadas.

De ellos, 80 realizarán su formación en diferentes especialidades hospitalarias y 28 en centros de Atención Primaria, desde donde rotarán por distintos servicios.

La nueva promoción está integrada por 77 médicos internos residentes (MIR), 25 enfermeros internos residentes (EIR) y seis residentes de otras titulaciones sanitarias especializadas: tres farmacéuticos, dos psicólogos clínicos (PIR) y un residente de Radiofísica Hospitalaria.

El acto de bienvenida contó con la presencia del gerente del complejo hospitalario, Óscar Díez; el director médico, Carlos Quesada, y la jefa de Estudios, Rosa Elena Pérez, quienes agradecieron a los futuros especialistas haber elegido el complejo hospitalario para desarrollar su formación y destacaron su compromiso con la sanidad pública.

Asimismo, los animaron a aprovechar esta etapa de aprendizaje y a apoyarse en sus tutores y compañeros para adquirir los conocimientos y competencias necesarios para su desarrollo profesional.

Los nuevos residentes participarán durante el mes de junio en un completo programa formativo inicial diseñado para facilitar su adaptación al funcionamiento del hospital. Entre otros aspectos, recibirán formación sobre urgencias hospitalarias y prevención y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.

El período formativo tiene una duración de entre cuatro y cinco años, según la especialidad, y tiene una doble vertiente teórico-práctica en la que reciben docencia al tiempo que realizan actividad asistencial.