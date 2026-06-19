El Tajogaite generó más de cien centros de emisión secundarios durante su erupción

Un nuevo estudio sobre la erupción de 2021 revela la complejidad estructural del volcán, que abrió más de un centenar de bocas secundarias a lo largo del episodio eruptivo.

Vista aérea de las coladas del volcán Tajogaite en La Palma durante la erupción de 2021.

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LO ESENCIAL El volcán Tajogaite generó más de un centenar de centros de emisión secundarios. La erupción tuvo lugar en La Palma en 2021. Los centros secundarios reflejan la complejidad del sistema volcánico activo. El hallazgo amplía el conocimiento científico sobre la dinámica eruptiva del archipiélago.

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El volcán Tajogaite, que entró en erupción en La Palma en septiembre de 2021, generó durante su actividad más de un centenar de centros de emisión secundarios, según se ha dado a conocer recientemente. Este dato amplía de forma significativa la comprensión científica sobre la complejidad del proceso eruptivo que mantuvo en vilo a la isla durante casi tres meses.

En una erupción volcánica, el foco principal corresponde al punto donde el magma asciende y sale al exterior de forma más intensa. Sin embargo, el material fundido puede abrirse camino a través de fisuras y conductos laterales, generando bocas o centros de emisión adicionales a lo largo del recorrido de la colada o en las proximidades del cono principal. Estos focos secundarios, aunque menos visibles que el cráter central, contribuyen a la extensión del área afectada y condicionan la dirección y el volumen del flujo lávico.

En el caso del Tajogaite, la cifra de más de cien centros secundarios pone de manifiesto la excepcional actividad que desarrolló el volcán durante las semanas que duró la erupción. Un número tan elevado de bocas activas simultáneas o sucesivas dificulta la predicción del avance de las coladas y obliga a los equipos de seguimiento a mantener una vigilancia continua y multizona a lo largo de todo el flanco afectado.

Qué son los centros de emisión secundarios y por qué importan

La erupción del Tajogaite comenzó el 19 de septiembre de 2021 en la zona de Cumbre Vieja, en el municipio de El Paso, y se prolongó durante 85 días, convirtiéndose en la más larga registrada en La Palma en época contemporánea. Las coladas avanzaron hacia el oeste, destruyeron miles de edificaciones y sepultaron bajo la lava una superficie considerable del territorio insular antes de que el volcán cesara su actividad el 13 de diciembre de 2021.

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El seguimiento científico del Tajogaite y las instituciones implicadas

El estudio y la vigilancia del Tajogaite han involucrado a organismos especializados en vulcanología y geofísica. El Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) es una de las entidades de referencia en el seguimiento de la actividad sísmica y volcánica del archipiélago. Con sede en Tenerife, este organismo desarrolla programas de monitorización en tiempo real y ha participado activamente en la vigilancia de las erupciones registradas en Canarias en las últimas décadas, desde la erupción submarina de El Hierro en 2011 hasta la del propio Tajogaite.

Por su parte, el Instituto Geográfico Nacional (IGN), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, gestiona la Red Sísmica Nacional y coordina junto a otras instituciones la vigilancia volcánica en territorio español. Durante la erupción de 2021, el IGN publicó informes diarios sobre la evolución del Tajogaite, incluyendo datos sobre la sismicidad asociada, la altura de la columna eruptiva y la extensión de las coladas. Ambos organismos constituyen los referentes institucionales para cualquier análisis posterior de la actividad del volcán.

La identificación y el análisis de los más de cien centros de emisión secundarios del Tajogaite forman parte de los trabajos de investigación que la comunidad científica sigue desarrollando a partir de los datos recogidos durante y después de la erupción. Este tipo de estudios resulta fundamental para mejorar los modelos de predicción volcánica y para diseñar protocolos de evacuación y gestión de emergencias más precisos en territorios insulares como Canarias, donde el riesgo volcánico forma parte de la realidad geológica.

Para los habitantes de La Palma, que vivieron de primera mano el avance de las coladas y la destrucción asociada, los resultados de estas investigaciones tienen también un valor directo: cuanto mejor se comprenda el comportamiento del Tajogaite, más preparada estará la isla ante una eventual futura actividad volcánica. Las autoridades canarias y los organismos de protección civil trabajan con los datos científicos disponibles para actualizar los planes de emergencia insulares.

Quienes deseen seguir de cerca la actividad sísmica y volcánica de Canarias pueden consultar los informes periódicos que publican tanto el INVOLCAN como el IGN a través de sus canales oficiales, donde se actualizan los registros de sismicidad y cualquier variación en los parámetros de vigilancia de los volcanes del archipiélago.