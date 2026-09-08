Zumo de naranja 100%, la bebida que no admite azúcar añadido según la ley

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Zumo, zumo a partir de concentrado y néctar responden a categorías legales distintas, y solo el néctar admite azúcar añadido; un estudio reciente vincula además el consumo moderado de zumo con una mejor ingesta de vitamina C.

El debate sobre el zumo de naranja gira habitualmente en torno a su contenido en azúcar. Buena parte de esa conversación parte de una confusión entre productos que comparten lineal pero no composición: zumo, zumo a partir de concentrado y néctar responden a categorías legales distintas.

Esa distinción resulta clave al hablar de azúcares. La normativa española prohíbe añadir azúcar al zumo de naranja 100%, de modo que los azúcares presentes proceden únicamente de la fruta. Un estudio de la Universidad de Ulster, publicado en Frontiers in Nutrition, apunta que una pequeña ración diaria de zumo de fruta puede mejorar esa ingesta sin afectar de forma relevante al total de azúcares libres de la dieta.

Diferencias legales del zumo de naranja frente al néctar

El Real Decreto 781/2013, que traspone la normativa europea en esta materia, distingue entre zumo de frutas, zumo a partir de concentrado y néctar. El primero se obtiene directamente de la fruta y sus azúcares proceden de forma natural de esta; el segundo se reconstituye con agua tras haber retirado parte de ella durante la elaboración. En ninguno de los dos casos está permitido añadir azúcar.

El néctar responde a una composición diferente: se elabora con zumo, puré de fruta o ambos, añadiendo agua y, en determinados casos, azúcares o miel. La normativa fija además porcentajes mínimos de fruta según la variedad. Según el sector citrícola español, a través de su iniciativa «Nada más que zumo. Nada menos que zumo», la confusión entre categorías surge al mezclar conceptos que suenan parecidos pero responden a definiciones legales distintas.

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Ración diaria de zumo de naranja y aporte de vitamina C

El estudio de la Universidad de Ulster analizó los datos dietéticos de 3.558 personas del Reino Unido, procedentes de la Encuesta Nacional de Dieta y Nutrición correspondiente al periodo 2019-2023, para observar cómo el consumo de zumo afecta a la ingesta de vitamina C y de azúcares libres.

Los resultados muestran que reducir o eliminar el zumo de naranja apenas modificaría el total de azúcares libres de la dieta analizada, aunque sí provocaría una caída apreciable en la ingesta de vitamina C. Cerca del 40% de las personas analizadas consumía zumo de fruta, y entre ellas esta bebida aportaba alrededor de una cuarta parte de la vitamina C ingerida, una contribución similar a la de la fruta entera o las verduras cocinadas.

A partir de estos datos, los investigadores plantean que el mayor beneficio podría encontrarse entre quienes hoy no consumen zumo de fruta. Incorporar una ración diaria de 150 mililitros podría aumentar su ingesta de vitamina C sin incrementar de forma significativa el consumo total de azúcares libres.

Una ración pequeña dentro de una dieta equilibrada

El estudio no propone un consumo indiscriminado de zumo de fruta ni sustituir con él otras fuentes vegetales. Se limita a valorar el papel de una pequeña ración dentro de una dieta equilibrada.

En España, el estudio ANIBES, realizado sobre 2.009 personas de entre 9 y 75 años, situó la ingesta media declarada de vitamina C en 84,4 miligramos diarios y constató que el 29% de la población no alcanzaba el 80% de la recomendación española. Frutas y verduras representaban más del 70% de esa ingesta.

Los azúcares presentes en el zumo de naranja 100% se contabilizan como azúcares libres, aunque no impliquen azúcar añadido durante la elaboración; son dos cuestiones distintas que conviene no confundir. Reconocer el aporte de vitamina C del zumo tampoco equivale a promover un consumo elevado: la evidencia apunta a la moderación, con una ración de 150 ml capaz de contribuir a esa ingesta dentro de una alimentación variada.