El héroe sin hogar que sacó clavos de la cara de una niña tras el atentado

Stephen Jones, un sin hogar, se encontraba durmiendo cerca del Manchester Arena la noche del lunes cuando oyó una gran explosión, que pensó inicialmente que eran fuegos artificiales.

El ‘héroe’ describió como tuvo que extraer clavos de la cara de una pequeña niña después de que la bomba estallara matando a 22 personas.

‘We had to pull nails out of children’s faces’: Steve, a homeless man who was sleeping near #Manchester Arena, rushed to help young victims pic.twitter.com/dyxzZpal0Q — ITV News (@itvnews) 23 de mayo de 2017

En declaraciones a ITV, dijo: “Había un montón de niños con sangre por todo el cuerpo, llorando y gritando. Tuvimos que quitarles clavos y metralla de sus brazos y algunos de la cara de una niña pequeña”.

La heroica acción de Stephen ha llamado la atención del presidente del equipo de fútbol británico West Ham, David Sullivan, y la de su hijo, que rápidamente activaron una búsqueda para tratar de dar con él para recompensarlo por su valor, informa Metro.

David Sully escribió en Twitter: “Mi padre y yo queremos alquilar una casa para el sin hogar de Manchester durante 6 meses para ayudarlo a él.”. “Si alguien puede ayudarnos a contactar con él estaríamos muy agradecidos. Un acto desinteresado necesita recompensa. Por favor etiqueta a quien pueda ayudarnos”

Me and dad want to rent the homeless man in manchester a house for 6 months to help him get on his feet 1/2 — DAVE SULLIVAN JNR (@DaveSulley) 23 de mayo de 2017

If anyone can help us get in touch much much appreciated. Such a self less act needs rewarding. Please tag anyone who can help us 💪🏼 2/2 — DAVE SULLIVAN JNR (@DaveSulley) 23 de mayo de 2017

WE HAVE FOUND STEVE ! Shows the power for good social media has. Thank you to all those involved, you have helped change a mans life ❤️ — DAVE SULLIVAN JNR (@DaveSulley) 23 de mayo de 2017

Unas pocas horas más tarde, David publicaba el siguiente tuit: “Hemos encontrado a Steve. Esto muestra el poder para hacer el bien que tienen las redes sociales. Gracias a todos los que han ayudado a cambiar la vida de un hombre”.

Una petición en JustGiving también se ha puesto en marcha para Steve después de que su heroica acción vio la luz, y ha recaudado en un solo día el objetivo marcado de 20.000 libras esterlinas.

¡Hay gente buena en el mundo!