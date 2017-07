El IES Santa Ana representa a España en un Erasmus de turismo ecológico

Durante los tres últimos años, el IES Santa Ana de Candelaria ha participado en un proyecto Erasmus denominado One for All, All for Green, que podríamos traducir como Uno para Todos y Todos para Lo Verde y cuyo propósito es fomentar y dar a conocer el turismo ecológico y sostenible, una tendencia, afortunadamente, cada vez más al alza y en la que queda un margen de mejora importante en una isla tan turística como Tenerife.

El impulsor del proyecto ha sido un centro de Hungría y los otros países participantes han sido Turquía (Estambul), Grecia (Creta), Italia (Sicilia), España (Tenerife), Portugal (Lisboa) y Escocia (Glasgow), aunque, a raíz del golpe de Estado de hace dos años, el centro turco tuvo que desligarse del proyecto.

“A lo largo de estos tres años, se han llevado a cabo multitud de tareas y trabajos que, en su mayor parte fueron subidos a la web del proyecto oneforallforgreen.wordpress.com organizados por años, países y actividades”, indica Manuel Fernaud, el profesor responsable del poryecto en el IES Santa Ana, que ha implicado fundamentalmente a alumnos de cuarto de la ESO y primero de Bachillerato, así como a otros profesores.

Dentro del presupuesto otorgado por la Agencia Nacional, una partida importante fue dedicada a los viajes a los diferentes países miembros. “Cada año ha habido una media de tres reuniones transnacionales en las que han viajado normalmente dos profesores y, en una de ellas, se ha llevado a alumnos que no han tenido oportunidad de salir nunca al extranjero” y aunque inicialmente estaba previsto llevar nueve alumnos a lo largo del proyecto y finalmente, “ajustando y reorganizando el presupuesto disponible, pudieron viajar el doble, es decir, 18, lo cual es genial, porque han podido conocer otros países, otras lenguas, sistemas educativos distintos y cómo enfocan este tipo de turismo respetuoso con el medioambiente”, relata Fernaud.

“Además, los alumnos pudieron quedarse en casa de adolescentes de su edad, con la experiencia que ello supone”, añade el profesor que recuerda que en noviembre tuvo lugar la reunión en Tenerife, que “estuvo muy bien, porque vino acompañada de un tiempo magnífico, lo que permitió mostrar a los profesores y alumnos que vinieron de varios países, las maravillas naturales de Tenerife y hacer publicidad de la Isla como destino turístico respetuoso con el medio ambiente. La conclusión es que, a pesar del enorme trabajo y responsabilidad que supone un proyecto de este calibre, ha sido una experiencia increíble que ha servido para tomar conciencia sobre la importancia del turismo sostenible”, finaliza Manuel Fernaud.