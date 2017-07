La ola de calor alcanza su máximo y Montoro bate récords

La ola de calor que ayer dejó temperaturas nunca alcanzadas antes en observatorios como el de Montoro, Córdoba, que alcanzó este jueves 13 de julio los 47’3 grados. A partir de este viernes comenzará a atenuarse, muy poco a poco, aunque hasta mediados de la semana próxima el mercurio no recuperará los valores propios de la tercera semana de julio.

La portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha señalado que para este viernes el aviso rojo afectará a dos provincias, Córdoba y Jaén, pero recomienda “un seguimiento continuo” a pesar de que la ola de calor decrece y que a partir del sábado el alivio será algo mayor, aunque todavía habrá avisos naranjas (riesgo importante en siete provincias).

Así, ha indicado a Europa Press que el sábado se suavizarán “algo” las máximas pero seguirá haciendo calor y al tiempo que descenderán en la mitad sur comenzarán a subir en el norte de la Península.

En cuanto a la próxima semana, ha apuntado que comenzará todavía con “bastante calor” y que el lunes seguirán subiendo las temperaturas y serán elevadas en el norte de España mientras que en el centro y en el sur habrán bajado sensiblemente.

Gutiérrez cree que a partir del martes las temperaturas serán más suaves y ya serán “más normales” de acuerdo con la época del año.

En cuanto a las precipitaciones, la portavoz espera que este viernes se pueden registrar algunas precipitaciones en el Cantábrico y Pirineos y también algún chubasco aislado en el sistema Ibérico. Sobre la semana próxima, ha pronosticado que puede haber un mayor riesgo de precipitaciones sobre todo en el norte, Cantábrico, Pirineos y en el sistema Ibérico, aunque ha precisado que en todo caso serán de carácter débil o chubascos aislados. “No hay un cambio de tiempo significativo”, ha apostillado.

En el marco de la ola de calor, ha informado de que este miércoles se han registrado cuatro efemérides. Se trata de Granada, donde se superó la temperatura más alta desde que hay registros, ya que alcanzó 45,7 grados centígrados en el aeropuerto, una temperatura superior a los 43,1 grados centígrados a los que se llegó en julio de 2015.

En la base aérea de Armilla, en Granada, alcanzaron 42,6 grados centígrados y se superó la máxima del periodo de referencia 1981-2010 de 42,1 grados centígrados y se quedó muy cerca de la máxima histórica de este observatorio, que son 42,8 grados centígrados registrados en julio de 1935.

Mientras, en el observatorio de Jaén, con 42,1 grados centígrados se batió el récord del periodo 1981-2010, que fueron 41,6 grados centígrados, aunque no llegó a los 42,8 grados centígrados alcanzados en 2012.

La cuarta efeméride de la jornada se dio en Albacete, que este miércoles llegó a 41 grados centígrados e igualó así la temperatura del periodo de referencia, pero la histórica, de 42,6 grados centígrados que se alcanzaron en 1978.

.@metoffice data shows that #Montoro reached 47.3 °C today, making it the highest temperature on record in Spain 😮🌡️ pic.twitter.com/muyxcVNOav

— UN Climate Action (@UNFCCC) 13 de julio de 2017