Canarias comienza la búsqueda de energía geotérmica en su subsuelo

Canarias trabaja en dar un paso más en la búsqueda y el aprovechamiento de las energías renovables. Después de algunos años en los que no se ha avanzado todo lo que se podía, Tenerife ha retomado la apuesta por las energías limpias y quiere convertir a la geotermia -que es aquella procedente del subsuelo y propicia en territorios volcánicos- en la nueva apuesta, debido a los beneficios que aporta, en comparación con otras, como pueden ser la energía eólica y la solar.

El brazo armado que lleva a cabo esta labor es el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) que ha comenzado en este ejercicio una segunda fase de estudios de exploración geotérmica en superficie en Tenerife con la finalidad de seleccionar y delimitar las mejores zonas para, posteriormente, llevar a cabo una tercera fase que conlleve la realización de varios sondeos profundos para la exploración geotérmica. Así lo adelantaron a DIARIO DE AVISOS el consejero del área Tenerife 2030 del Cabildo de Tenerife, Antonio García Marichal, y el coordinador científico de Involcan, Nemesio Pérez. Además, revelaron que no solo Tenerife se ha sumado a esta nueva apuesta, sino que también Gran Canaria, dónde Involcan está materializando una primera fase de estudios destinados a evaluar el potencial geotérmico de la isla, cofinanciado por el Cabildo. Del mismo modo, el Gobierno insular de La Palma ha firmado un convenio con el Instituto Volcanológico con la finalidad de evaluar el potencial geotérmico de La Palma.

En el caso de Tenerife, donde los estudios están más avanzados, la Institución insular ha presupuestado para los próximos dos años 1,1 millones de euros (500.000 en 2017 y 600.000 en 2018). “El objetivo es definir para finales del 2018 o principios de 2019 cuáles son las zonas más idóneas de Tenerife dónde realizar los primeros sondeos profundos para la exploración geotérmica, lo que supondría llevar a cabo perforaciones de 2,5 kilómetros de profundidad”, aclaró García Marichal.

En el caso de Gran Canaria, se cuenta con un presupuesto de 535.000 euros para los estudios de la primera fase que, actualmente, se están desarrollando y que se prolongarán hasta finales de 2018. Una de las ventajas que aporta esta modalidad de energía limpia es que es permanente y no depende de otras condiciones, como el sol o el viento, “lo que permitiría disfrutar de ella los 365 días del año”, recalcó el consejero tinerfeño. En el caso de que los sondeos profundos de exploración revelen que es probable aprovechar esta fuente de energía para la generación de electricidad, el siguiente paso consistiría en la explotación, para la cual se buscará desde el Cabildo un socio económico, debido al alto coste de su extracción y producción, matizó García Marichal.

En cuanto a las zonas que, a priori y según los estudios previos de Involcan, podrían ser favorables para el aprovechamiento del recurso, Pérez apuntó, con mucha cautela, a la comarca de Chasna (que engloba San Miguel, Arona y Vilaflor) y al municipio de Guía de Isora, en el sur de Tenerife. “Somos bastante optimistas con respecto a los resultados por ahora obtenidos, pero debemos afianzar estos con información científica adicional”, precisó el responsable de Involcan.

Además, afirmó que Canarias no puede seguir permitiéndose otro periodo de 40 años sin obtener una respuesta sobre si existe o no existe la posibilidad del aprovechamiento de este recurso energético existente en el interior de los volcanes para la generación de energía eléctrica. Pérez explicó que desde la década de los 70 se sabe que el Archipiélago es la única región del territorio nacional dónde existe este potencial recurso energético para la generación de electricidad, pero desde entonces la Administración Pública competente en energía no ha materializado todo lo necesario y suficiente para responder con un buen grado de certidumbre si los recursos existente en el subsuelo de Canarias pueden ser aprovechados para la generación de energía eléctrica.

Azores e Islandia, ejemplos de éxito a donde las Islas deben mirar

La energía geotérmica consiste en captar el calor almacenado bajo la superficie terrestre mediante perforaciones de acuíferos calientes. El agua caliente y vapor son extraídos a la superficie para aprovecharlo para la producción de electricidad, así como para otras aplicaciones o usos directos. El director de Involcan, Nemesio Pérez, puso como ejemplo Azores, islas volcánicas como las nuestras, donde en la Isla de São Miguel “dos pequeñas plantas geotérmicas con potencias de 13 y 10 megavatios generan la energía para abastecer el 44% de la demanda eléctrica de la isla”. Por otro lado, se encuentra Islandia, lugar en el que la geotermia proporcionó el 66,3 % de la energía primaria. Los principales usos son la calefacción de los edificios (el 45,4% del total) y la electricidad (el 38,8%). También el aprovechamiento de los recursos geotérmicos en Islandia ha contribuido al desarrollo del turismo, a través del atractivo de sus balnearios geotermales como La Laguna Azul (Blue Lagoon); el balneario más famoso de Europa y la atracción más visitada de Islandia, donde el agua procede de la planta de energía geotérmica Svartsengi.