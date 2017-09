La declaración de amor de mi tatarabuelo

Esto ya lo publiqué una vez. Pero me han pedido que lo repita. Puerto de la Cruz, 1846. Mi tatarabuelo, Andrés González de Chaves, envió a la mujer con la que quería casarse esta carta. “Puerto, junio 22 de 1846. Sra. Dña. María del Carmen Fernández. Muy estimada señora mía: Ya la voz pública, sin que pueda asegurar cuál fue su origen, ya también insinuaciones indirectas de personas que debo complacer, han decidido mi ánimo, hasta ahora tímido e indeciso, a hacer a usted la siguiente manifestación. Siendo tiempo que deba procurarme una compañera con quien compartir las atenciones de esta casa y tome a su cuidado las que son propias de una señora, me parece que afortunadamente la hallaría si usted tuviera a bien ser elegida y preferida por mí a este fin. Espero tenga usted la bondad de decirme con franqueza su modo de pensar en el particular, permitiéndome que en ello atienda a su inclinación y simpatías y prescinda de otras consideraciones, ineficaces por cierto, para proporcionar la felicidad si a ellas no se anteponen la voluntad, gusto y decisión que para lograrla, y jamás perderla, deben ser el principal móvil. Así pues, una contestación sincera me hará adoptar aquella conducta que sea consiguiente, bien a evitarle un comprometimiento que repugne, o de lo contrario a contraerlo con el orden que exigen las recomendables prendas que tanto adornan a usted. Celebraré que se encuentre usted cada vez más aliviada de la garganta y cuando se halle restablecida enteramente, le suplico dedique un rato para darme la contestación que espero; apresurándome también a manifestarle que, cualquiera que sea la acogida que esta comunicación le merezca, es de usted muy atento y afectísimo servidor, Andrés González de Chaves”. Por motivos de espacio, la carta de respuesta de mi tatarabuela María del Carmen la publicaremos el martes. Por cierto, era guapísima.