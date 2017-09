“Tenemos planes de contingencia para garantizar el 1-O”

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este jueves que habrá referéndum el 1 de octubre pese a la operación policial del miércoles contra la logística del 1-O: “Se hará porque teníamos previstos planes de contingencia para garantizarlo”.

Lo ha dicho en una declaración institucional difundida por las redes sociales, pocas horas más tarde de que él mismo haya anunciado a través de Twitter los puntos de votación a los que la gente podrá dirigirse el 1 de octubre para depositar su papeleta.

On es podrà votar el proper dia 1 d'octubre? En aquesta web trobaràs el lloc on et correspon: https://t.co/NYSkMLFjhv

