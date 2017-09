Trump se mofa de Kim Jong Un llamándole “Hombre Cohete”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido este domingo al dirigente de Corea del Norte, Kim Jong Un, como “Hombre Cohete” al informar de una conversación telefónica mantenida el sábado con su homólogo de Corea del Sur, Moon Jae In.

“Hable con el presidente Moon de Corea del Sur anoche. Le pregunté cómo iba el Hombre Cohete”, ha escrito Trump en su perfil oficial de Twitter, desde el que también ha denunciado que “se están formando largas líneas de gas en Corea del Norte”. “¡Muy malo!”, ha apostillado.

Trump y Moon condenaron los últimos desafíos del régimen de Kim Jong Un, entre los que figura el ensayo nuclear del 3 de junio y el lanzamiento, este viernes, de un misil a territorio de Japón. Ambos han coincidido en que es necesario poner “más presión”, lo que pasa por aplicar sin fisuras las rondas de sanciones ya aprobadas y estudiar nuevas medidas, según un comunicado de Seúl.

Los dos presidentes se verán cara a cara la próxima semana aprovechando la asistencia de ambos a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. A la cita también se sumará el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, aliado también de Estados Unidos en la región.

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad!

