Leopoldo López Gil: “Venezuela es una fábrica de millonarios y bandoleros”

Venezuela celebra hoy las elecciones regionales, en medio de una profunda crisis económica, social e institucional. Unos comicios a los que los partidos de la oposición, representados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), concurren con la confianza de asestar un segundo golpe electoral al Gobierno de Nicolás Maduro, tras la victoria en las elecciones legislativas de 2015. En España, donde la situación de Venezuela se sigue con gran interés, Leopoldo López Gil es una de las voces más críticas con el Gobierno de la República.

Su hijo Leopoldo López Mendoza (Premio Taburiente 2017, que otorga la Fundación DIARIO DE AVISOS), uno de los principales líderes políticos venezolanos y todo un icono de la oposición, permanece detenido por Maduro bajo arresto domiciliario, tras un proceso judicial que ha sido cuestionado por gran parte de la comunidad internacional y organizaciones pro Derechos Humanos. A su esposa, Lilian Tintori, que ha sido la voz de Leopoldo López desde que fue encarcelado y del resto de presos políticos venezolanos, le está prohibido abandonar el país. De ahí que sea su padre quien viaje a Tenerife el próximo jueves día 19 para recoger en nombre de Leopoldo López el Premio Taburiente que el periódico perteneciente al Grupo Plató del Atlántico concede a este político en reconocimiento por su entrega en la defensa de las libertades democráticas en Venezuela, en la gala que se celebrará a las 20 horas en el Teatro Guimerá.

– ¿Qué representa para usted esta distinción que otorga la Fundación DIARIO DE AVISOS a su hijo?

“Para mí es un gran honor recibir en hombre de mi hijo el Premio Taburiente otorgado por DIARIO DE AVISOS, que representa un valor fundamental en la democracia: la libertad de expresión a través de la prensa libre, hoy perseguida en Venezuela. Nos llena de mucha emoción recibirlo de parte de una tierra hermana como lo son las Canarias. Nuestros lazos históricos nos unen hoy mucho más para juntos defender los derechos humanos y rescatar los valores de libertad en la Octava Isla”.

– La actualidad de esta Octava Isla pasa por las elecciones regionales de hoy. ¿Puede ser el principio de un cambio?

“Puede ser el principio de un cambio o la confirmación de esta vergüenza. Yo aspiro a que los venezolanos se muevan todos y manifiesten su derecho al voto, pese a las grandes dificultades que está poniendo el Consejo Electoral. Muchas personas vivas aparecen como fallecidas y han cambiado el censo electoral sin razón ni aviso previo, alejando a muchas personas de su lugar de voto, sobre todo en estados donde la oposición tiene ventaja. Y me refiero muy en particular al Estado de Miranda”.

– No esperan juego limpio, entiendo.

“No hay juego limpio porque no hay cambio de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), como se debió proceder. No ha habido tampoco una auditoría previa que nos permita ver por qué se hacían estos cambios, y ha habido una dificultad adicional del CNE, al impedir que los partidos pudieran endosar libremente los votos a los candidatos, por lo que resultará que muchos votos van a quedar anulados por el sistema”.

-¿Cree que la pérdida de unas segundas elecciones llevaría a Maduro a convocar unos comicios generales?

“Los gobiernos castro- comunistas no se miden por elecciones. Ellos van a recibir una derrota y la cantarán como una victoria, pero el país continuará con su lucha pacífica y democrática. En cualquier otra circunstancia, habría renunciado y convocado elecciones para dar la posibilidad a la población que elija, pero aquí no”.

-Hay gente que quiere el cambio y está decepcionada porque la oposición se presenta a estas elecciones. ¿Cree que ha hecho bien en hacerlo?

“Yo habría preferido personalmente que los cambios se dieran por el diálogo. Pero el Gobierno prometió cosas que nunca cumplió. Por ejemplo, la liberación de presos políticos. Lejos de liberarlos hoy tenemos 600 presos políticos. Los juicios civiles en lugar de los militares de las personas detenidas, tampoco. El reconocimiento a la Asamblea Nacional, no lo ha habido. Se mantiene la Asamblea Constituyente. Todas las promesas que hizo el Gobierno para volver a dialogar no se cumplieron. Sin embargo, tenemos todavía la oportunidad de celebrar unas elecciones. Si se cuentan los votos, deberíamos poder demostrar, una vez más, que el 80% de Venezuela está con la Mesa de la Unidad Democrática, representada en muchos partidos distintos, pero en contra del Gobierno de Maduro y el castro-comunismo”.

-El Ejecutivo quiere que los gobernadores que salgan de las urnas juren o prometan sus cargos ante la Constituyen. ¿Deben hacerlo?

“Solo la Asamblea Nacional es legítima. La Constituyente es ilegal. Fue mal convocada, mal elegida y no representa a nadie más que a la voluntad de Maduro. Pero primero hay que llegar al río y ya veremos quién cruza o no el puente. En mi opinión, nadie debe juramentar ante la Constituyente”.

-Maduro presume del historial de elecciones celebradas durante el chavismo para trasladar una imagen de un país democrático. ¿Hay democracia en Venezuela?

“La democracia se sustenta en la representatividad de la voluntad de la mayoría y en el fiel cumplimiento de las leyes, empezando por la Constitución. El hecho de que se convoquen elecciones y se manipulen los resultados no es una justificación para llamarnos democracia. Venezuela no es un país democrático en absoluto. Donde no funcionan los jueces, los tribunales, la Constitución, no se puede llamar democracia. Estamos en un sistema autocrático y tiránico, y el Gobierno se comporta como una dictadura, y una dictadura bastante férrea. Si no qué hacen 650 personas presas por su pensamiento y más de 200 oficiales de nuestras Fuerzas Armadas detenidos por simplemente expresarse en oposición al Gobierno. Eso no es una democracia”.

– ¿El Gobierno ha usado la Justicia para contrarrestar el poder legislativo?

“El pecado inicial en esta última etapa de la dictadura fue elegir a los magistrados del Tribunal Supremo con una Asamblea que no debería estar funcionando, porque los designaron después de haber perdido las elecciones. Y eligieron a los magistrados que le complacía a los planes del Gobierno. Luego el Tribunal Supremo declaró en ausencia a la Asamblea Nacional. Eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. El Tribunal Supremo no puede arrogarse el poder legislativo que había sido electo un año antes. Y se convoca con el poder electoral, por un antojo presidencial, una Asamblea Constituyente sin pasar por ninguno de los preámbulos previstos en la Constitución”.

-Venezuela sigue sin salir del pozo económico, donde la población tiene difícil acceso a los bienes básicos. ¿Cree que tiene cura esta situación?

“Sí la tiene y por eso aspiro a que los venezolanos usen el criterio de la salud y entiendan que a un cuerpo si le siguen dando la misma medicina y no cura, no funciona, por lo que hay que ir a un cambio de medicina para que mejore. Llevamos veinte años con un pseudosocialismo, que es un insulto al verdadero socialismo, porque ha sido una fábrica de millonarios y bandoleros que han usurpado totalmente el erario público y se han hecho súper millonarios, como se ha puesto de manifiesto cada vez que incauta una cuenta en Estados Unidos de los gerifaltes venezolanos”

-Esta situación de pobreza y crisis política está llevando a muchos venezolanos a salir del país. ¿Saben qué cifra de personas han emigrado estos años?

“La diáspora venezolana se encuentra en dos millones y medio de personas, aunque hay algunos que cifran que está más cerca de tres millones las personas que han tenido que dejar el país en los últimos diez años. En un país de 27 millones de habitantes, hemos perdido el 10% de la población. Y dentro de ese porcentaje hay que contar una gran promoción de buenos profesionales, que constituyen la clase media, la espina dorsal de la democracia, con la mejor preparación. Calculan que hemos perdido cerca del 40% de los médicos que trabajaban en el país. En este caso no se van solo por temas económicos y de seguridad, sino porque un médico no resiste ver que sus pacientes se mueren por no tener la medicación y el instrumental apropiado”.

-Maduro anunció recientemente en Rusia que había avanzado el diálogo entre el Gobierno y la oposición, y que incluso estaban muy cerca de llegar a un acuerdo. ¿Es cierto?

“Nosotros ya estamos acostumbrados al engaño y mentiras de ciertas personas. No hay ninguna proximidad al acuerdo porque no asistieron a la convocatoria a la segunda reunión. El diálogo solo existe en la mente del señor Maduro y el señor Zapatero”.

-La palabra diálogo está muy en boga en España para resolver el conflicto catalán. Salvando las distancias, ¿cree que se puede establecer un paralelismo en ambos casos?

“Lamentablemente sí. No se puede convocar al diálogo solo porque suene bonito. Para hablar hay que respetar las reglas de juega y creo que en ambos casos hay personas que no respetan la regla fundamental, que es la Constitución. Lamentablemente el paralelismo es bastante entre ambos casos”.

-¿Cómo valora el papel del expresidente español en las negociaciones que ha desarrollado en Venezuela para entablar una vía de diálogo?

“Zapatero ha sido muy eficaz para mantener a Nicolás Maduro en el poder. Gracias a su intervención ha impedido que, por ejemplo, se celebrarse el referéndum revocatorio en su momento”.

-¿Sin embargo sí parece que jugó un papel importante para que su hijo saliera de la prisión militar de Ramo Verde y continúe cumpliendo la condena bajo arresto domiciliario?

“Si eso es así, se lo agradezco”.

-¿No le consta, entonces, que la mediación de Zapatero fuera clave en la excarcelación de Leopoldo López?

“No lo tengo claro. Ni mi hijo tampoco lo puede saber. El carcelero no puede contestar quien influyó en este caso”.

-¿Habla con frecuencia con su hijo?

“Afortunadamente sí. Pero el arresto domiciliario lo ha asilado mucho más de lo que estaba antes. Ahora no puede pronunciarse políticamente. Cuando lo hizo desde su residencia, la reacción inmediata fue llevarlo a la cárcel de nuevo intempestivamente. Y luego, cuando lo devolvieron a su casa, le dieron una cartilla de compromisos que prohibía todo tipo de comunicación con el exterior”.

-¿Cómo es la vida de Leopoldo López sin poder salir de su domicilio?

“Bueno, con su familia, sus cosas, sus hijos y las visitas que le permiten tener, que es al antojo del Gobierno. El día del cumpleaños de su hija Manuela, dejaron entrar a mi nieta Sofía, la prima de Manuela, pero no a la hermana de Leopoldo, mi hija Tatiana. Y cuando preguntas por qué, tienen la respuesta de siempre: son órdenes superiores”.

-¿Su hijo es optimista sobre la posibilidad de que se produzca un cambio político en Venezuela?

“Es muy optimista y sigue trabajando desde su casa en proyectos para recuperar la democracia, conseguir el bienestar y el futuro para Venezuela como se merece. Está trabajando mucho con proyectos de futuro de desarrollo de la industria petrolera, el modelo la educación y la sanidad”.

-¿A usted le gustaría regresar a Venezuela?

“Me gustaría regresar a una Venezuela libre”

-¿Cuándo cree que podrá ser?

“Estoy seguro de que voy a hacerlo un día. Tengo mis años, pero estoy convencido de que antes de que me llame el Señor iré a Venezuela libremente”.

-¿Pronto tendrá una nieta, una nueva hija del matrimonio de su hijo con Lilian Tintori. ¿Cree que los cambios serán tan rápidos que podrá estar en su nacimiento?

“Me encantaría poder estar. Pero mire, venimos de una familia en la que mi abuelo pasó más de 20 años entre cárceles y el exilio; mi padre estuvo más de 15 años en el exilio. Lamentablemente hemos oído mucho de lo que se sufre cuando se está fuera, pero siempre con la ilusión del regreso. Todos regresaron, algunos vivos y otros muertos, pero todos regresaron a Venezuela”.