El poder de una ilusión

“Dame una palanca, y moveré el mundo”, decía Arquimides. Tener un adecuado punto de apoyo. Un adecuado punto de apoyo es necesario para que podamos realizar cualquier obra que se nos encomiende o que sintamos que es necesario realizarla. A veces, despertar en nosotros la ilusión transforma la dejadez en compromiso, y la desidia en dedicación. Esta certeza la he visto realizada en un muchacho de cuarto curso de Secundaria. Me decía: “He quitado de la matrícula el francés como segunda lengua extranjera porque tengo un problema con los idiomas”. Pero a reglón seguido me dice que cursa primero de alemán en la escuela oficial. ¿Pero no tenía problemas con los idiomas? Si, pero le había propuesto un intercambio en Berlín durante tres meses. Y la ilusión por alcanzar la posibilidad se convirtió en motor de un esfuerzo increíble de aprendizaje de un idioma.

El poder de tener una ilusión…

Si cada uno de nosotros tuviéramos que hacer una exposición personal y autobiográfica de qué cosas o realidades de nuestra vida se han convertido en motor y motivación para el esfuerzo, seríamos todos capaces de derramar todo un rosario de fuentes de motivo. Es un hecho empírico. Quien tiene una ilusión tiene la palanca que moviliza su vida. Cuando en nuestra vida se apagan las luces de las ilusiones, entonces ha comenzado la vejez. Un anciano lo hace la edad, pero la vejez nos llega por el agotamiento de las ilusiones.

¿Qué amo? ¿A quiénes amo? Tal vez estas preguntas describen el más profunda espacio de motivación. O dicho de otra manera, el amar es la palanca que mueve el peso de nuestra biografía. Los conflictos insalvables tienen, evidentemente, una carencia de palanca en el horizonte.

Una persona sin ilusiones es como una planta raquítica que ni crece ni florece, y mucho menos, fructifica. Una persona con ilusiones es capaz de florecer más allá de lo imaginable, es capaz de superar una aparente incapacidad. Recuerden que con ilusión, el alemán deja de ser un problema.

Quien tiene una ilusión, tiene un tesor.

@juanpedrorivero