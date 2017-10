Sí es sí; ¿y ahora?

Todo parece indicar que la respuesta de Puigdemont al Gobierno, por afirmación o por omisión, va a ser que ha declarado la independencia. Así que el Gobierno de Rajoy tendrá que aplicar el artículo 155 de la Constitución, como insinúa el fiscal general del Estado y como desea el 90% de la población española. Así que los titubeos de Rajoy, si Dios quiere, se acabarán el jueves próximo. Cataluña será intervenida y yo creo que no sólo tienen que intervenir el Gobierno autónomo y el Parlamento, sino disolver a los Mossos de Escuadra y que sean la Guardia Civil y la Policía Nacional las que velen por el orden público en la comunidad autónoma de Cataluña. Esto no va ya con blandenguerías y la tomadura de pelo al Gobierno de España, al Estado español y a la Constitución tiene que acabar. Rajoy ya sabe que Puigdemont no se va a volver atrás porque las CUP lo colgarían de la estatua de Colón, o casi. Esto ya no tiene más solución que aplicar las leyes y que todo el peso de la carta magna caiga contra los que quieren vulnerarla, contra los que han despreciado la legalidad, los símbolos del Estado e intentan hacer creer al mundo que lo del 1-0 era un referéndum, cuando fue realmente una machangada. Así que Rajoy vaya citando al Consejo de Ministros, a la comisión territorial del Senado, al pleno de la Cámara y a todos los que sean necesarios para acabar ya con esta tortura. Y si hay que meter en la cárcel a los sediciosos, pues que los metan. Que en la cárcel no sólo deben estar los facilitos de detener, como ya dije el otro día. Si no, esto tampoco será jamás un Estado de derecho sino un cachondeo y no creo que debamos dar esta imagen ante nosotros mismos, primero, y ante el mundo, después.