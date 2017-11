Egipto pide pena de muerte para una turista británica por llevar Tramadol

Laura Plummer, británica de 33 años, fue arrestada por tener píldoras de Tramadol en su maleta después de volar a un balneario de la costa del Mar Rojo durante un descanso de dos semanas con su esposo egipcio. En Gran Bretaña, el Tramadol se puede obtener con receta pero en Turquía está prohibido porque los adictos lo usan como un sustituto de la heroína. Las píldoras eran para su marido, que sufre dolor de espalda después de un accidente.

La madre de Laura, de 63 años contó a The Sun que su hija no tenía constancia de estar haciendo algo malo. “Los analgésicos los llevaba en la parte superior de su maleta, no los estaba escondiendo. Nos han dicho que se enfrenta a 25 años de prisión o la pena de muerte. Estamos muy preocupados de que quieran dar ejemplo con ella”.

La mantuvieron durante cinco horas en el aeropuerto sin un intérprete antes de firmar una declaración en árabe de 38 páginas con la que ella creía que la dejarían en libertad. En cambio, ha estado recluida en una celda de 4 metros cuadrados con otras 25 mujeres durante casi un mes.

En su último mensaje de texto antes de ser encarcelada, la británica suplicaba a su padre: “Estoy en problemas y necesito tu ayuda”. Nevile, de 70 años, intentó responder pero su teléfono estaba apagado. Desde entonces, ha gastado 11.300 euros en trámites legales.