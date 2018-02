“Lo que hizo Clavijo en el caso Grúas son prácticas mezquinas, impropias del alcalde de una gran ciudad”

Se comporta como lo que aparenta, un hombre tan apacible como afable. Ello no es óbice para que su lenguaje se endurezca tanto como sus facciones cuando se le pregunta por la corrupción. Caminante empedernido, es un enamorado de África, del medio ambiente y de la libertad desde hace muchos años. Hay quien se autodenomina como defensor de lo nuestro, pero él estaba en ATAN y Ben Magec cuando se evitaron daños irreparables para las islas. La historia de las reivindicaciones ecologistas de Canarias en los últimos decenios no se entiende sin Pedro Fernández Arcila (Taco, 1962).

-Dicen que tiene el corazón negro desde que vivió en África.

“Sí, sí. Estuve un año viviendo en Senegal, y desde 1991, voy a África regularmente”.

-Siempre África Occidental.

“Siempre, aunque hace cuatro años que no voy. Con esto de la política, ya sabe”.

-¿Qué hacía en Senegal?

“Era cooperante. Primero estuve con una ONG que formaba a cuadros de otras ONG senegalesas en materia de informática, y luego me fui al interior del país a trabajar con el movimiento campesino. Hacíamos propuestas desde allá para que tuvieran financiación de fuera”.

-¿Por qué Senegal destaca sobre los países de su entorno como más seguro?

“Es verdad que se trata de un país más hospitalario que otros, aunque también lo sean. Ayuda el hecho de que Senegal esté abierto al exterior por sus puertos, y que sus primeros pasos tras la independencia fueran guiados por un presidente [Léopold Sédar Senghor] muy formado intelectualmente, un literato (poeta) honrado… Destacaría la capacidad de los senegaleses para resolver los conflictos de forma pacífica”.

-Aunque Andalucía es mucho más grande que Canarias, nos superan abrumadoramente en comercio con África. ¿Nos están tomando el pelo por aquí?

“Sí. Se dice hasta la saciedad que una de las alternativas económicas de Canarias pasa por África, pero no se hace absolutamente nada”.

-¿Es un camelo lo de la plataforma tricontinental?

“Sí. Cuando hablan de la proyección africana suena muy bien, pero así estamos. Por ejemplo, el Gobierno de Canarias actual apenas incentiva traer becarios africanos. Recuerdo que cuando se inició el programa, con Paulino Rivero, llegaron cuatro becarios a la Universidad de La Laguna desde Dakar. Todos son profesores universitarios en Senegal ahora, incluso con relaciones familiares con Canarias. Si se fomentase este tipo de programas, construiríamos unos puentes formidables con África”.

-¿Nos interesa relacionarnos con algunos de los países más pobres del mundo?

“Sí. Porque tienen una enorme potencialidad. Piense en lo que se podría hacer en temas como energías renovables, formación universitaria… En la mayoría de las infraestructuras de Senegal intervinieron empresas canarias. Qué mejor oportunidad para conseguir que nuestras empresas se inicien en la internacionalización”.

-¿Cómo acabó en ATAN?

“Un grupo de estudiantes de Derecho nos empezamos a interesar por la ecología. Wolfredo Wilpret era el presidente de ATAN, y vio las posibilidades que había de trabajar en los aspectos jurídicos. Desde 1984 hasta hoy trabajamos con ellos.”

-¿Fue uno de los fundadores de Ben Magec?

“Sí. Representaba a ATAN, Recuerdo que fue en La Palma”.

-Ecologistas en Acción…

“(Sonríe) En todo lo que tuviera que ver con ecología de Canarias he andado, sí”.

-¿Lo que le gusta es perderse caminando por el monte?

“Es que me pone como un reloj. Cuando vuelvo, me siento perfecto, bien. Aunque hace tiempo que no lo hago…”.

-¿No le pasa lo mismo con África? ¿Crisis existencial?

“(Carcajada) ¡Es verdad! Pero no hay crisis sino dedicación política, como le dije antes. Bueno, tanto África como el monte van a seguir ahí”.

-¿No tardó en llegar a la política? La partidista, se entiende.

“Exacto. Fue la lucha contra el puerto de Granadilla lo que terminó de convencerme. Fue un acicate. La importancia que tiene ser quien toma las decisiones, estar en ese ámbito. Fuímos varios los que, desde el mundo de la ecología, dimos el salto gracias a Sí se puede, porque estábamos y estamos indignados con las posiciones políticas que defienden los partidos tradicionales, tanto los de izquierdas como los de derechas o los insularistas”.

-¿Qué pensó al oír que el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, deseaba al del Gobierno de España, Mariano Rajoy, que sufra los atascos crónicos de nuestras carreteras?

“(Se remueve en la silla). Es que llevo tanto tiempo escuchando cosas sobre los atascos, cuando todos sabemos cuáles son las soluciones y no se hace absolutamente nada. El carril bus-vao es tan obvio, pero se dijo hace más de diez años y se sigue sin poner en práctica”.

-¿No será que a las autoridades actuales les da miedo perder votos con el carril exclusivo para guaguas y vehículos especiales? ¿No falta liderazgo?

“Yo lo entiendo así, porque otra explicación no le veo. Somos el territorio europeo con más vehículos privados”.

-¿Faltan más carreteras?

“Lo que hay que hacer es aprovechar las que ya tenemos reorientándolas hacia el transporte público. Lo que siempre han dicho los urbanistas italianos: hay que desencantar al conductor privado, convencerle de que dé el salto al transporte público. Sobre este tema hay muchísima literatura, muchísimo pensamiento de todo tipo. Pero aquí no se hace absolutamente nada”.

-¿Qué hace usted por ello, siendo concejal de la capital?

“En el último pleno presentamos dos propuestas para mejorar el transporte público en Anaga. Los vecinos lo piden, no ya por ecología que también, sino por pura necesidad, que se incrementen las frecuencias de las guaguas. Pero el equipo de gobierno nos las rechazó frontalmente, sin ningún tipo de explicación. Dicen que el transporte público en Santa Cruz es deficitario, pero hay sitios de Anaga donde no llega la guagua”.

-¿Le ha ido bien a Sí se puede en Santa Cruz?

“Muy bien. En el mandato anterior éramos dos, y en el actual hemos duplicado el número de concejales. Sí se puede es indispensable en el Ayuntamiento de Santa Cruz”.

-¿Cómo le ha ido a usted?

“Es la mejor experiencia que he tenido en mi vida desde la perspectiva pública, claro. Aprendo mucho, sobre todo de las potencialidades que tiene Santa Cruz para cambiar el rumbo tras estos treinta y tantos años. Al escuchar las demandas vecinales que nos llegan, todo lo que se puede hacer en los barrios, más me convenzo de la importancia que tiene el proyecto de Sí se puede para esta ciudad. Créame cuando le digo que Santa Cruz puede mejorar mucho. Hay grandes oportunidades para que lo haga”.

-¿En qué se diferencian Sí se puede y Podemos?

“Sí se puede es un partido que surgió mucho antes que Podemos, en 2006. Tiene como marca la lucha por el medio ambiente e incrementar la participación vecinal en los procesos políticos pero, sobre todo, es un partido que piensa en clave canaria, y con eso no quiero decir que Podemos no lo haga. Nuestra obsesión es Canarias, cómo desarrollar un proyecto de izquierdas en Canarias, con esas peculiaridades tan nuestras”.

-¿Cómo trabajan la base?

“Es una de nuestras razones de ser, como le dije. A veces me da la impresión de que Podemos hace más un trabajo de arriba hacia abajo, quizás obligados por las circunstancias. Para Sí se puede es fundamental el trabajo con los vecinos, con los afiliados, desarrollar políticas a un ritmo más pausado, que sean más entendibles para la población. Canarias es nuestro límite y nuestro reto. Ojo, a Podemos hay que darle recorrido, porque llevan mucho menos tiempo”.

-¿Cree que ya es hora de que CC pase a la oposición?

“Sí. Se ve la pérdida de apoyos. Mire Santa Cruz: si se redujera la enorme abstención que se registra en las elecciones, cambiarían radicalmente las cosas, porque no creo que CC sea una opción precisamente para esos que ahora no votan. Desde luego, en los barrios cada vez pierden más apoyos”.

-¿De dónde saca tiempo para leer tanto como lee?

“(Ríe) Me da cosa confesarle que últimamente leo poco. (Vuelve a reir). Me encanta leer, porque me evade. En mi descargo, estas Navidades aproveché para leer bastante”.

-¿Por qué se ha involucrado como abogado en el caso Grúas?

“Suplo a un compañero”.

-¿Le ha llamado la atención?

“Mucho. Por lo que conozco del actual presidente canario, me parece una forma de actuar muy propia de él”.

-¿En qué sentido?

“Digamos que, por lo que sabía de Fernando Clavijo durante su etapa de alcalde, son prácticas un tanto mezquinas, impropias de un alcalde de una gran ciudad como La Laguna. Es la viva representación de lo que es hoy Coalición Canaria en Santa Cruz. Potenciar el clientelismo, buscar el favor para después obtener otro a cambio en determinado sector o en determinado barrio. Eso define en gran medida lo que ha ocurrido en el caso Grúas. Por beneficiar a unos amigos, estuvo a punto de causar un quebranto económico al Ayuntamiento de La Laguna. Cuando se vio en un callejón sin salida, no dudó en saltarse tres reparos del interventor”.

-¿Conoce bien a Clavijo?

“Conozco el perfil psicológico del actual presidente regional, y estoy convencido de que justamente ese fue el modo de proceder: actuar de manera irregular y arbitraria para beneficiar a un grupo de amigos. Y cuando esos amigos metieron en un conflicto al Ayuntamiento, tiró hacia adelante. Dice mucho de Clavijo el caso Grúas”.