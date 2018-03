Justicia para Javier Pérez

En su día, Miguel Zerolo prometió una plaza dedicada a Javier Pérez y Bermúdez ha recogido, por fin, el testigo y va a cumplir. La ceremonia será mañana miércoles, día 14, a las seis de la tarde, junto al estadio. Lo he pensado mejor y no iré. Una vez, no hace mucho, me invitaron a un acto/homenaje a Javier en el auditorio, organizado por el Tete, y no fue casi nadie. Pero yo me emocioné con su recuerdo y me eché a llorar. Estaban demasiado recientes acontecimientos dolorosos de mi vida, como fue el fallecimiento de mi mujer y me encontraba -y aún me encuentro- muy sensible. Con Javier se fue un amigo de verdad, un hombre al que sólo le di un consejo, con el Tenerife en Segunda B: “No se te ocurra aceptar la presidencia, tú eres médico”. Ya ven el caso que me hizo. Luego lo acompañé a muchos de sus viajes con el club: gira Argentina, Israel, Dinamarca, Alemania, Italia -allí conocí a Arrigo Sacchi, a Fabio Capello, a Galliani, vicepresidente del Milan-. En fin, compartí años y años el palco del estadio con él y fui su amigo desinteresado e incondicional, porque los viajes me los pagaba yo. Cuando fue traicionado por empresarios tinerfeños que antes le doraban la píldora y por personajes ávidos de poder, denuncié públicamente la trama. No digamos cuánto lamenté su muerte. Ahora va a tener su plaza en Santa Cruz, en un lugar cercano al de sus grandes logros deportivos. Es un gesto merecido del Ayuntamiento y una sabia decisión de Bermúdez, que no soporta a Zerolo (de quien fue la idea), pero que quiere honrar la memoria de un hombre indiscutible en la historia de la ciudad, de la isla y del Archipiélago. Por eso lo envidiaban tanto. Un abrazo, donde estés, amigo.