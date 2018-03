La oposición acusa a Baltar de “excluirla” del pacto por la mejora de la sanidad

La oposición en el Parlamento de Canarias acusó ayer al consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, de “excluir” a los grupos del debate del pacto por la mejora de la sanidad pública, mientras que el responsable autonómico espetó que el proceso fue público y que los grupos tuvieron la oportunidad de participar cuando hubieran querido. “Estamos dispuestos a hablar de lo que les parezca conveniente siempre que no sea para discutir los elementos básicos, porque es un trabajo de todo un colectivo profesional”, respondió Baltar al diputado del PP Zacarías Gómez Hernández. El consejero declaró: “Sería un orgullo poder decir que he pensado todo esto [el plan], pero no lo he hecho yo, lo han hecho ellos [sindicatos, colegios…]. Esos señores y nosotros hemos decidido que solo conseguimos resultados con grandes estrategias y prestando atención a los pequeños detalles, y siempre con mucho, mucho diálogo. La sanidad no es un gasto”.

Baltar replicó al diputado del PP -que profirió que nace “estéril”- que “nadie secuestró el plan de trabajo a este Parlamento”.

Desde el Grupo Mixto (ASG), Jesús Ramón Chinea comentó que no hace falta ser adivino para saber que estaba molesto con las palabras del PP, “algo normal después de tanto trabajo”.

Por NC, Román Rodríguez hizo hincapié en que no hay nada “novedoso” en el documento y que es un conjunto de reclamaciones legítimas y persistentes Juan José Márquez (Podemos) expuso que la situación de la sanidad se cambiará en la calle con las reivindicaciones.

Por el PSOE, Marcos Francisco Hernández insistió en que “flaco favor” ha hecho el consejero al plan al “ocultarlo” a la cámara. Finalmente, Guadalupe González Taño (CC-PNC) arguyó que los pacientes deben ser el centro de atención.