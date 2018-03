La silla musical

Recurso frecuente en los cumpleaños o fiestas infantiles de hace cada vez más años, el juego consistía en girar alrededor de las sillas colocadas en fila o círculo, seguir la música y, sobre todo, estar muy pendiente de cuando dejaba de sonar, momento en que los participantes debían sentarse con rapidez en la silla más cercana (siempre una menos que niños jugando) para no ser eliminados. Sabe Coalición que el juego requiere velocidad de reacción; y también sentido del ritmo. Son conscientes en CC, porque así lo han demostrado desde su más tierna infancia parlamentaria, de que hace falta alguien que controle la música (ellos) y dos que giren alrededor de una única silla (socialistas y populares). Desde la mismísima noche de los tiempos, Coalición ha tenido a PP y PSOE bailando en fila o círculo alrededor de una sola silla, dibujando un triángulo mágico que ha permitido a CC patentar la noción de minoría absoluta, hija de una adecuada gestión de los tiempos por parte de los nacionalistas, y nieta de la actitud siempre entregada de socialistas y populares, colaboradores necesarios que esta vez, siempre penúltima, siguen bailando al ritmo que Coalición le marca a la reforma del Estatuto, ora en Madrid, ora en Canarias. Las prisas, ilusión e interés que los diferentes actores dicen tener con la susodicha reforma no casa con la parsimonia de la ponencia que estudia las enmiendas. Despacito. Suave. Suavecito. Solo se han reunido dos veces en lo que va de año, y sufren para poner fecha a la tercera, desmintiendo así la coreada intención de agilizar los trámites parlamentarios. Algo no cuadra. Alguna pieza del rompecabezas se ha perdido. La lentitud con la que la reforma está moviéndose en las Cortes, o el bucle que tiene estancada la reforma electoral en la Cámara regional, animan a pensar que otra vez (siempre penúltima) Coalición acabará colocando la silla, eligiendo la música y poniendo a socialistas y populares a bailar en círculo alrededor de la estrategia, los pasos y los ritmos que más convienen a CC.