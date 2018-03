Luis Ibarra afirma que se va “satisfecho” de la Autoridad Portuaria de Las Palmas

El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), Luis Ibarra, ha admitido este martes que su caso al frente del ente portuario “es atípico”, ya que se mantiene en el cargo después de que CC y PSOE rompieran el pacto de gobierno regional hace más de un año.

“Reconozco que soy un caso atípico. He estado cerca de 15 meses como el único alto cargo -del PSOE- que se ha quedado aunque no tengo confirmación. La vida de un político es así. Tengo mi puesto de trabajo fijo y el día que me vaya no pasa nada”, aseguró en declaraciones al programa ‘Nada que Ver’ de José Luis Martín en 7.7 Radio recogidas por Europa Press.

En este sentido, aseguró que tras siete años al frente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas se va “satisfecho” porque ha conseguido “casi todos los logros previstos” excepto un asunto relacionado con el grano y el pescado.

Por ello, afirmó que si finalmente es el miembro del PP y ex alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona quien le sustituye en el cargo, le pondrá “al día” sobre estos proyectos para que “desde el primer minuto” continúe trabajando en ellos, ya que consideró que son importantes.

Sobre Cardona, el actual presidente de la APLP destacó la relación que mantuvieron ambos durante el mandato del primero en Las Palmas de Gran Canaria que, dijo, fue “muy positiva”, ya que entendieron “la importancia de que el Puerto y la ciudad fueran de la mano”; experiencia que, apuntó, “sí la tiene conseguida”.

Finalmente, Ibarra consideró que lo “más importante” para ser presidente de la APLP, “a parte de la titulación, es tener dosis de paciencia y psicología”, porque indicó se debe “demostrar que eres imparcial” entre los intereses empresariales que hay.