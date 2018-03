Pilar Rubio quiere el nombre de su rockero favorito para su hijo

A la presentador y actriz Pilar Rubio le falta muy poco para dar a luz a su tercer hijo y llegados a esta altura del embarazo siempre se comienza a pensar en el nombre del pequeño. En un acto de publicidad, Pilar Rubio ha confesado no tener el nombre elegido pero si ha manifestado un deseo, “me encantaría que se llamara Axl, a mí me encanta pero a Sergio no le gusta”.

Axl es conocido mundialmente por ser el cantante, líder y compositor del mítico grupo estadounidense de hard rock Guns N’ Roses, el preferido de Pilar Rubio.