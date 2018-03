Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Barcelona a volver a colocar un retrato del Rey

El Juzgado contencioso administrativo 3 de Barcelona ha obligado al Ayuntamiento de la capital catalana a colocar un retrato del Rey en el salón de plenos, tras estimar un recurso de la Delegación del Gobierno en Catalunya, después de que el Gobierno de Ada Colau retirara un busto de Juan Carlos I sin sustituirlo por una imagen de Felipe VI.

El líder municipal del PP, Alberto Fernández, ha asegurado este lunes en rueda de prensa que exigirá cumplir la sentencia, que recuerda la obligación del Ayuntamiento de colocar el retrato del Rey “en su lugar preferente y de honor de su salón de plenos”, como todos los ayuntamientos españoles.

El Gobierno de Colau retiró el busto de Juan Carlos I del salón en julio de 2015, pocos meses después de iniciar su mandato municipal, y argumentó que ya no era el jefe del Estado porque había abdicado el año anterior, pero no lo sustituyó por una imagen de Felipe VI.

La sentencia señala que Colau sostuvo en septiembre de 2015, en un escrito a la Delegación, que la retirada no era un incumplimiento, sino que pretendían sustituir la efigie de Juan Carlos I por una de Felipe VI, pero que no lo habían hecho por no tener fotos aunque las habían pedido: la Delegación lo rechazó asegurando que Patrimonio Nacional había puesto a disposición de las administraciones públicas retratos oficiales del Rey en formato digital.

RESPETO A SENTENCIAS Y SÍMBOLOS

El popular ha destacado que la sentencia da la razón al PP y que “no colocar el retrato es contrario a derecho, es contrario al obligado respeto institucional, y también al sentido común más elemental”.

“Colau ahora ya no sólo debe cumplir la ley, sino también las sentencias”, y ha añadido que ella y su gobierno deben respetar los símbolos del Estado, ya sea la Corona o la bandera española.

Ha subrayado que Colau debe dejar de gesticular, ponerse a gobernar y abandonar los ‘escraches’: “Cuando no es la Corona, es la bandera de España, la Iglesia Católica o las Fuerzas Armadas. Debe dejar atrás su etapa de ‘escraches’ como activista y ponerse a gobernar nuestra ciudad”.