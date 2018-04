El exalcalde de Cartagena define a la candidata del PP como una “peluca rubia con labios bien pintados”

El exalcalde de Cartagena y actual concejal por el partido Movimiento Ciudadano, José López, ha definido a la candidata del PP a la Alcaldía, Noelia Arroyo, como una “peluca rubia” y unos “labios bien pintados”.

Así se expresó López en una entrevista en Onda Cero preguntado por la actual consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Noelia Arroyo, que este fin de semana fue designada por el PP como candidata a regidora de la ciudad portuaria en las próximas elecciones municipales de 2019.

“Yo soy empresario, sé gestionarme y lo he mostrado. Hemos hecho un milagro económico de pagar 78 millones de euros de la deuda que había dejado su partido en sólo dos años, más siete de Casco Antiguo, más bajar todas las tasas e impuestos”, señaló en referencia a la primera fase de la legislatura.

En este contexto, afirmó que “esto es hacer política y trabajar de verdad gestionando por los cartageneros, y ellos hacen otra cosa, ellos venden esos programas del corazón y esas pelucas rubias y esos labios bien pintados, pero hasta ahí podemos llegar”. Cree que Arroyo “está utilizando su estatus de consejera para venderse como alcaldesa”.

A este respecto, ha criticado que “el último día la vimos en Cartagena con un minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento, y además se colocó sin ningún pudor y sin ninguna vergüenza en primera fila, como si trabajara en el Ayuntamiento”. Así, la ha emplazado a hacer eso “en la puerta de su Consejería”.

“Le dejaron la mejor Consejería, al que reparte caramelitos, la de Cultura, y la han tenido que cesar, y la mandan a Cartagena como candidata a la Alcaldía para quitársela de en medio”, ha señalado López, quien ha pedido ver el currículum profesional de Arroyo. “Uno puede trabajar en la prensa, pero eso no te habilita para manejar una ciudad de 220.000 habitantes o un presupuesto de más de 200 millones de euros”, ha aseverado.

“Y ella, que yo sepa, profesionalmente todavía no ha demostrado nada, su bagaje”, ha criticado López, quien pregunta al entrevistador que, si tuviera que invertir 100.000 euros, “¿se los daba a ella para que se los manejara o me los daba a mí?. No me conteste, la pregunta es retórica”.

Asimismo, López ha criticado que Arroyo use “cosas tan feas como nuestra Semana Santa para venderse, y cuando ha tenido que presentar una foto de Semana Santa ha presentado una con ocho años, no había vuelto a hacerlo”.

“Se trata de una señora que no se casa en la Caridad, sino en la Catedral de Murcia, y es una señora que estoy segurísimo que le gusta mucho más el nombre de Fuensanta que el de Caridad o el de Rosell; una señora que es Doña Sardina de 2009 y que se viste de huertana”, ha reprochado.

REACCIONES EN LAS REDES SOCIALES

Estas polémicas declaraciones han provocado una oleada de reacciones y críticas en las redes sociales bajo el hashtag #YotambienSoyRubiayMepintoLosLabios.

La propia Arroyo ha contestado en las redes sociales con un mensaje en el que se puede leer “por la boca muere el pez… Contra el machismo solo cabe esta respuesta contundente y la unión de todos”. Asimismo, en su tuit alaba el “comportamiento ejemplar” de todos y da las gracias “por todas las muestras de apoyo porque hoy ganamos todos”.

También se ha referido a este asunto el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, que en un tuit lamenta que “mientras haya hombres machistas y cobardes, tendré un motivo más para seguir trabajando y hacer que la Región de Murcia sea tierra de libertad e igualdad de oportunidades”.

Además, se ha pronunciado al respecto el portavoz del PP en la Asamblea Regional, Víctor Martínez, con un tuit en el que se puede leer “solo el Australopithecus de #JoseLopez podía decir semejante disparate, bien por ignorancia, machismo o por ambas cosas, en cualquier caso una nueva salida de tono inaceptable”.