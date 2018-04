El PP gobernará en Alicante gracias al voto en blanco de una tránsfuga de Podemos

El ‘popular’ Luis Barcala se ha convertido este jueves en el nuevo alcalde de la ciudad de Alicante gracias al voto en blanco de una edil tránsfuga de Podemo. Ninguna candidatura ha alcanzado la mayoría absoluta y la socialista Eva Montesinos se ha quedado con 14 de los 15 votos que necesitaba para que el PSPV siguiera al frente del consistorio.

Montesinos ha recibido los 14 votos de su partido y de sus exsocios en el equipo de gobierno Compromís y Guanyar Alacant, mientras que la no adscrita y exedil de Podemos, Nerea Belmonte, ha votado en blanco y el no adscrito y ex de Cs, Fernando Sepulcre, ha emitido un voto nulo al votarse a sí mismo escribiendo su nombre.

Barcala ha sumado solo los votos de sus ocho ediles ‘populares’, y se ha alzado con la vara de mando al ser la formación más votada en las pasadas elecciones de mayo de 2015. La otra candidata a la Alcaldía, la líder de Ciudadanos Yaneth Giraldo, ha obtenido el respaldo de sus cinco compañeros de formación.

Se produce así un vuelco en el gobierno local, tras la dimisión el pasado 9 de abril del socialista Gabriel Echávarri, que dimitió por su doble procesamiento por el despido de una trabajadora temporal del Ayuntamiento –cuñada de Barcala– y por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio que dirigió.

La edil no adscrita, Nerea Belmonte, ha rechazado tomar la palabra mientras que su compañero sin partido, Fernando Sepulcre, se ha postulado en favor de los intereses de la ciudad porque, según ha dicho, sus “colores” son “los blanquiazules”, en referencia a la bandera de la ciudad.

Desde Compromís, Natxo Bellido, ha defendido su respaldo a Montesinos a quien ha asegurado podía contar con su formación y a quien ha garantizado “fidelidad al cambio progresista”, “una confianza crítica y vigilante, tras la experiencia de estos años”, ha alegado porque no le podían dar “un cheque en blanco”.

Asimismo, ha planteado que no podía confiar en Barcala y ha reconocido “muchos errores” del tripartito –Compromís y Guanyar dejaron el equipo de Gobierno a raíz del procesamiento de Echávarri–, aunque ahora “la ciudad está mejor que hace tres años”. A Belmonte le había reclamado “coherencia” y ha sostenido que su salida del equipo de Gobierno fue “una crisis mal resuelta”.

Miguel Ángel Pavón, de Guanyar Alacant, ha reafirmado que su partido no permitiría al PP regresar a la Alcaldía, aunque ha acusado al equipo de Gobierno socialista de “inoperante”. Ha indicado que llevará a cabo una oposición contra las políticas de derechas y ha relatado un conjunto de proyectos que, a su juicio, se deben ejecutar.

Finalmente, la portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, se ha negado a dar “cheques en blanco” al PSPV por estar junto a partidos “radicales” y al PP porque tiene “muchos culpas que expiar”. Ha hablado de imagen “maltrecha” de Alicante y ha considerado que los vecinos de la ciudad están “avergonzados” ante el “espectáculo”.

MONTESINOS

La que era candidata a la Alcaldía del PSPV, Eva Montesinos, había pedido en su intervención no pervertir los resultados de las elecciones de 2015 y evitar “el regreso del PP”. “Somos conscientes de los errores cometidos”, ha mantenido, pero ha sostenido que pueden “mirar a la cara” a la ciudadanía porque no les “importa” pedir perdón y porque les ha costado la salida de Gabriel Echávarri.

“Nuestro principal error ha sido no ser capaces de escapar del ruido”, ha dicho y ha advertido de que “en ningún caso” iba a permitir que se comparen “esos errores con el pasado”. “No apoyar mi candidataura, es apoyar al PP, en una mal llamada coherencia”, ha alegado.

Además, ha apelado a la ciudadanía de quien ha dicho que están en “el centro de la política”, y ha expuesto una serie de proyectos en marcha como la Vía Parque o el TRAM bajo la Serra Grossa y ha propuesto un plan para lo que queda de mandato para la modernización de barrios” y la dignificación de colegios.

Finalemnte ha defendido que su equipo de Gobierno ha pagado la deuda que arrastra el Ayuntamiento: “La gente decente toma las decisiones correctas, aunque sean impopulares o no lo más facil”.

BARCALA, ALCALDE

El nuevo alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha defendido su candidatura antes de la votación desde la “confianza” que deposita la ciudadanía en los concejales. Así, ha opinado que “cuando pierdes la confianza lo pierdes todo” y ha exigido “trabajo serio y honresto” en el día a día dejando de lado el interés particular y poniendo por delante el general.

Ha considerado que la ciudad está en la “absoluta paralización” y en los “escándalos” de un tripartido “fallido, roto desde dentro, con un minigobierno y la dimisión de un alcalde por la presunta comisión de delitos”.

Además, ha achacado a la candidata socialista, Eva Montesinos, el balance de los seis meses del PSPV al frente de la corporación en solitario y se ha cuestionado qué se ha hecho en tres años. “Proponen hacer en nueve meses lo que no han hecho en tres años. La credibilidad en su capacidad la ha dilapidado en seis meses”, ha afirmado y ha señalado que Alicante “está mejor porque España está mejor”.

“Usted no es la solución, no pueden afrontar un año y recuperar el año perdido. No pueden ser la solución”, ha zanjado. “Si tenemos que asumir la responsabilidad estamos preparados, sabemos que es nuestra obligación y lo vamos a hacer”, ha dicho antes de proceder a la votación en la que Montesinos no ha alcanzado la mayoría absoluta y él se ha convertido en nuevo alcalde con los ocho votos del PP.

MIGUEL CASTELLÓ

Previo a la celebración del pleno de investidura, el nuevo edil del PSPV, Miguel Castelló, ha tomado posesión del acta en un pleno extraordinario. Castelló ha prometido en valenciano el cargo que ocupará tras la salida de Gabriel Echávarri.