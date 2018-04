“El voto a Podemos es el único voto con garantía de que no acabará en otro Gobierno de CC”

Si perteneciera a un partido político tradicional, nadie dudaría de que estamos ante un delfín, un futuro número uno, pero no hablamos de un profesional de la política porque tiene a dónde volver. Se ha ganado fama de hombre de consenso desde que contribuyó decisivamente a la pacificación de Podemos en Canarias, formación inmersa en una guerra interna abierta hasta las primarias del año pasado. Suena bien Juan Márquez Fandiño (Las Palmas de Gran Canaria, 1984).

-¿Lo de la política le viene de chico o ha sido ahora cuando se interesó por lo público?

“Siempre me interesó, desde chico, porque en casa se hablaba mucho de política. Estaba ahí, y cuando volví de estudiar fuera me involucré”.

-¿Qué recuerdos tiene de su periodo como activista social, como dinamizador de barrios?

“Los mejores. Fue entonces cuando nació Podemos. Como le pasó a mucha gente, sentí la necesidad de generar un espacio político en Canarias que no existía hasta entonces”.

-Siendo músico como es, ¿no es cierto que la orquesta de Podemos en Canarias se afinó con las primarias?

“Sí, suena mejor. Pasamos de un movimiento muy enérgico, muy tenso incluso, a otro más relajado, más suave”.

-¿Para qué sirvieron esas primarias, aparte de para pacificar el partido en las Islas?

“Las primarias sirvieron para cohesionar la organización. En Podemos decide la militancia, que nos dio el mandato de trabajar de manera conjunta y colegiada. Eso es lo que estamos haciendo: trabajar desde el respeto a la pluralidad. Le garantizo que nos va bien ahora”.

-¿Con Podemos sí se puede?

“Absolutamente. Estamos ante un momento importante, porque se dan las circunstancias apropiadas para un frente de izquierdas a través de las confluencias de cara a 2019. Es un hecho relevante para Canarias, donde la izquierda nunca ha sido capaz de confluir en unas elecciones, y nosotros vamos a trabajar para que eso suceda”.

-¿No ha sucedido ya en alguna plaza política?

“Sí, pero no en el Parlamento de Canarias. Entiendo que las confluencias van a ilusionar a mucha gente, porque nos lo demandan continuamente”.

-Habla de una confluencia de fuerzas progresistas. ¿Incluye al PSOE en ella?

“No. Tanto el PSOE como Nueva Canarias son aliados postelectorales. Ahora bien, hay que dejar una cosa muy clara: Para que en 2019 haya un gobierno del cambio, tras 25 años de Coalición Canaria, es fundamental el peso que tenga Podemos en el Parlamento de Canarias. Porque si el PSOE suma con CC es muy probable que vuelvan a pactar. El único voto que garantiza que no acabe en un Gobierno de CC es el voto a Podemos. El resto de partidos ya han pactado alguna vez con CC o se lo plantean. Nosotros, en ningún caso”.

-¿Entonces?

“Para acabar con los gobiernos de Coalición Canaria hace falta que Podemos arrastre al PSOE a un gobierno de izquierda”.

-¿Usted se va a presentar el año que viene?

“Estoy a disposición de lo que decida mi organización política. Pero algo tengo que dejar claro: Para mí, la política no es una profesión. Podemos es una herramienta ciudadana para que la gente se empodere políticamente y asuma responsabilidades en las instituciones. Yo no tengo más objetivo que volver a la música, que es mi trabajo, mi profesión, a lo que realmente me dedico”.

-¿La política es circunstancial para usted?

“Por supuesto. He asumido mi responsabilidad en esta etapa, y si lo tengo que volver a hacer, ya veremos, pero Podemos tiene cuadros, tiene gente más valiosa que yo, seguro”.

-¿Da clases de música?

“Soy intérprete, pero también he dado clases. Lo mío es el contrabajo”.

-¿Ha pensado en un dúo con la socialista Patricia Hernández, que recibió clase de violonchelo cuando era niña?

“(Sonríe) Con Patricia Hernández puedo tocar un dúo, sí”.

-¿Lo dice porque ya se vacunó contra CC, después de haber sido expulsada del Gobierno junto al resto de consejeros socialistas?

“Hay un sector del PSOE con el que yo, particularmente, puedo entenderme. Más que con otros”.

-A ellos les pasará lo mismo…

“Claro. Lo que le pido al PSOE es que sea coherente, en el discurso y en las acciones. Comprendo que ahora critiquen a CC, pero hasta el otro día estaban dentro del Gobierno y todo era perfecto”.

-¿Cómo hasta el otro día? El PSOE sigue apuntalando a CC en plazas fundamentales, como, por ejemplo, en La Laguna.

“Me refería al Gobierno de Canarias, pero tiene razón en que el PSOE sigue apuntalando a la Coalición Canaria imputada, la de La Laguna, como también lo hace en el Cabildo de Tenerife. Esa falta de coherencia hace daño en las Islas, por eso deben aclarar cuáles son sus intenciones en 2019, porque a lo mejor quieren pactar con la derecha, por ejemplo, con Ciudadanos. Por eso hay que materializar ese frente de izquierdas, para que Podemos cuente con el respaldo suficiente y facilite un gobierno progresista”.

-¿Qué le diría a la gente que no se cree que CC pueda salir del Gobierno de Canarias?

“Si alguien piensa eso es porque siempre han estado el PP y el PSOE en la sala de espera, a que le llegue su momento de pactar con CC. Por eso es necesario que el PSOE se vea obligado a pactar con la izquierda al no ser suficiente con CC”.

-¿Qué le parece el desvío desde Sanidad hacia las clínicas donde trabajó como ejecutivo el consejero José Manuel Baltar de un mayor número de intervenciones quirúrgicas en 2017?

“Lo llevamos denunciando desde que entramos en el Parlamento de Canarias. Es escandaloso lo que ocurre en la sanidad canaria”.

-¿No es muy descarado? Son las empresas en las que fue alto ejecutivo el propio consejero…

“¿Y qué esperábamos de Coalición Canaria? Lo que no podemos es pretender que esto cambie si sigue CC, es incompatible con la defensa del sistema público con un gobierno liberal como el que tenemos desde hace tantos años”.

-¿Qué pasa con la Radio Televisión Canaria (RTVC), que todo son problemas?

“Nosotros defendemos unos informativos públicos no solo porque es ético, y porque es más económico, sino también porque tiene que ver con la calidad democrática en nuestro archipiélago. Cuando se creó la televisión canaria, los grandes medios de comunicación crearon sus productoras audiovisuales y, legítimamente, optaron a beneficiarse. Es verdad que la RTVC tiene que ser el motor de ese sector, pero lo que se ha hecho es beneficiar a determinados medios para así controlar la prensa, y eso empobrece la democracia en Canarias. Hay que blindar los derechos de los trabajadores de la RTVC”.

-¿Cómo lo haría?

“Dentro de ocho años, los informativos tienen que ser públicos. Por eso es fundamental que exista un compromiso de todas las fuerzas políticas para revertir la actual situación. Hay que desprivatizar los informativos de la televisión canaria, porque así mejorará nuestra democracia”.

-¿Es verdad que a usted cuesta sacarlo de Las Canteras?

“(Ríe) Es mi ecosistema vital, el sitio donde me crié. Pero, ojo, me gusta viajar”.

-Estudió en La Haya y en Londres. Dicen que al canario que ha volado se le nota en las alas…

“Hay un generación de jóvenes que, gracias a programas como Erasmus, han viajado, y así han podido ver el Archipiélago con cierta distancia. Y por eso tenemos una visión menos insularista, que el mar no nos separa sino que nos une. Esa visión va a ayudar mucho a mejorar nuestra vida política”.

-¿Es contrario al insularismo?

“Sí. Es el peor mal que padece Canarias. Ha sido fomentado tanto por la izquierda como por la derecha, y Antonio Morales es un ejemplo de ello”.

-¿No vuelven a estar de moda los partidos insularistas?

“No creo que estén de moda, sino que el sistema electoral les beneficia al estar diseñado para perpetuar el insularismo. Es más fácil escudarse en señalar al otro que asumir los errores internos. En Canarias se ha enfrentado a las clases populares de unas islas con las otras mientras la oligarquía se repartía el poder y los recursos”.

-¿No se vive peor en las islas no capitalinas?

“Las desigualdades existentes en Lanzarote no son por culpa de Gran Canaria, sino porque hay una minoría insular que gestiona la mayor parte de los recursos e impide el reparto de la riqueza, que es, fundamentalmente, una lucha de clases, no de una isla contra otra. Por eso el marco insularista ha beneficiado tanto a la derecha”.

-¿No son más caros el transporte, la educación, la sanidad en las islas no capitalinas?

“Sí. Para remediarlo existen unos mecanismos que deben funcionar para generar igualdad de oportunidades. Cierto es que el transporte, la movilidad, debe mejorar, por ejemplo en el sistema sanitario”.

-¿Reconoce que en Canarias hay dos velocidades?

“Sí. Lo ha generado este sistema electoral y su modelo de reino de taifas. De una vez por todas, los canarios tenemos que entender Canarias como una unidad territorial. Para que muchas cosas cambien a mejor”.

-¿En qué se diferencian Podemos y Sí se puede y en qué se parecen?

“Podemos y Sí se puede son dos organizaciones hermanas. Una es insular y la otra estatal, es la diferencia más obvia. Sí se puede nace del movimiento ecologista, de la lucha contra el Puerto de Granadilla, y cuenta con un tejido, una implantación, sobre todo en Tenerife. Podemos surge después. Me hubiera gustado una integración total, pero que no se haya dado no impedirá la confluencia, porque compartimos muchos objetivos”.

-¿Está abandonando la izquierda canaria su tradición cainita?

“La izquierda siempre fue mucho más democrática que la derecha, y eso ha provocado en algún momento la disgregación. Pero ahora resulta fundamental, insisto, la confluencia, tener claro cuál es nuestro adversario, porque no está en casa sino fuera. Tenemos que mirar hacia la calle”.

-¿Tiene Podemos Canarias algo distinto al estatal?

“Siendo una fuerza estatal, Podemos plantea un modelo de estado plurinacional, y desde esa perspectiva nosotros creemos muy importante que Podemos en Canarias tenga una identidad propia y que trabaje por mejorar nuestro marco estatutario hacia una mayor soberanía del Archipiélago”.

-¿Es verdad que Nueva Canarias se ha ofrecido a Sí se puede?

“Desconozco si han tenido o no ofertas, pero la experiencia de haber trabajado con los compañeros y compañeras de Sí se puede me permite asegurar que están mucho más cerca de Podemos que de la escisión de Coalición Canaria en Gran Canaria. Nueva Canarias es un posible aliado postelectoral, pero nuestras diferencias programáticas son enormes. Hay que trabajar por eso un gran espacio de izquierdas, pero sin perder la coherencia. Estoy seguro de que Sí se puede está cerca de nosotros”.

EL PERFIL

Nacimiento: 1984

Lugar: Las Palmas GC

Vive en: Las Palmas GC

Familia: Soltero

Ocio: Música, mar

Partido: Podemos

Trayectoria: a este isletero le pueden las playas canarias, en particular Las Canteras, su ecosistema de referencia. Estudió música en n el Koninklijk Conservatorium de La Haya, con Postgrado en la Royal Academy of Music de Londres. Si no se lo creen, óiganle tocar y verán. Hombre de equipo, cuando le propusieron ser solista no quiso, a pesar de que sus maestros apreciaron condiciones para ello. Llegó a la política desde el activismo social en barrios. Es diputado regional desde 2015.



Objetivos: como parece norma en los nuevos partidos, tiene a donde volver, concretamente la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Dada su juventud y formación intelectual, es un activo para Podemos Canarias, donde ha ejercido, con éxito, de vía de entendimiento con Sí se puede.