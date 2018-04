La oposición acusa a Clavijo de preferir “construir rotondas” a financiar los servicios sociales

Los partidos de la oposición en Canarias han coincidido en afirmar que la asistencia social a los ciudadanos que más lo necesitan no es una de las prioridades “ni para el Gobierno regional ni para su presidente, Fernando Clavijo”. Así de contundentes se manifestaron representantes del PSC-PSOE, Partido Popular (PP), y Nueva Canarias (NC), en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, después de que ayer este medio publicara que las Islas necesitan cada año 76,5 millones de euros extra para tener “unos servicios sociales dignos”. Los tres portavoces en materia social manifestaron que se tenían que haber aprovechado los fondos extraordinarios concedidos por el Gobierno central a través de la exención del pago del IGTE -que suponían unos 160 millones de euros anuales- para financiar los servicios básicos, en vez de fomentar la construcción de “rotondas”. De hecho, tal fue la disputa entre las distintas formaciones políticas por el fin de esta partida que provocó la ruptura del pacto de gobierno entre Coalición Canaria y PSOE.

Luis Alberto Campos, de NC, reconoció que, tal y como recoge el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, desvelado ayer por el DIARIO, el Archipiélago ha mejorado, aunque aún hay muchas carencias. Denunció que las Islas cuentan con “una malísima gestión”, ya que pese a la financiación suplementaria negociada por NC en los presupuestos del Estado, “sigue habiendo un déficit enorme”. Asimismo, criticó que se priorizara destinar las partidas del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para “construir rotondas”, en vez de a sanidad, educación o dependencia, ámbito al que no se le dedicó “ni un solo euro, pese a estar identificadas como las principales carencias de las Islas”. A este respecto, recalcó que Canarias todavía no dispone de una ley de servicios sociales -otro aspecto criticado en el citado informe-, mientras que “sí han tenido prisa en aprobar otras normativas”. A juicio de NC, “el responsable de esta situación es el Gobierno y su presidente, Fernando Clavijo”. Asimismo, Campos cuestionó que pese a que no se han financiado adecuadamente los servicios sociales, hay un superávit de cerca de 200 millones.

La diputada socialista Patricia Hernández (exconsejera de Políticas Sociales) indicó que el retraso de la aprobación de la ley de servicios sociales -impulsada y desarrollada por su formación- solo se entiende si se pretende desmarcarla del PSOE. Asimismo, criticó que este año, pese al aumento del presupuesto, no se hayan incrementado las partidas destinadas a financiar los servicios de dependencia, a la par que recalcó que los datos de nuevas altas en 2018 son “dramáticos”. Hernández puntualizó que para el Ejecutivo y su Consejería los servicios sociales no son una prioridad.

Josefa Luzardo, del PP, recordó que su partido ha solicitado que el 10% del presupuesto total -unos 800 millones- se destinen a asuntos sociales (frente a los 396 actuales), y coincidió con los otros portavoces en asegurar que se ha preferido “invertir en rotondas”.

La consejera regional de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno regional, Cristina Valido, explicó que se está trabajando en planificar las políticas de actuación en áreas como infancia, dependencia o vivienda, lo que, a su juicio, supondrá un incremento presupuestario para el próximo año que será de “al menos, esos 76,5 millones o mayor”, para cumplir con todas estas líneas.