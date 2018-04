La piel de los presupuestos

Acampados sobre las arenas movedizas donde se cruzan una suposición o hipótesis para iniciar algo que no puede ser afirmado con completa certeza (supuesto), la consideración de una cosa a partir de ciertos indicios (suponer) y el ejercicio de suponer sin existir señales que puedan garantizar o justificar lo supuesto (presuponer), que parlamentarios, altos cargos, partidos e instituciones valoren, aplaudan, celebren y festejen los cálculos anticipados de gastos e ingresos (presupuestos) presentados por el Gobierno del Estado (presupuestos generales del Estado) constituye una exhibición de optimismo considerable. Dar por hechos estos supuestos presupuestos es mucho suponer; pero, supongamos o presupongamos que sí, que salen.

Imaginemos que los nacionalistas vascos deslizan en el calendario su indignación con el 155 catalán, o que cinco, siete o diez diputados socialistas ven una oportunidad para dinamitarle a Sánchez el grupo parlamentario, ya tú sabes. Supongamos que sí, que se aprueban. Si las cuentas abandonan lo hipotético para desembarcar en la realidad, si eso ocurre, Canarias mejorará su posición presupuestaria, sí, pero no está de más recordar que dicha mejora no significa de oficio que el tratamiento sea justo o bueno. Cuando el punto de partida es la legislatura autonómica anterior, cuatrienio de feroz estrangulamiento presupuestario del Estado a Canarias, mejorar aquello no exige grandísimos esfuerzos; asfixia o estrangulamiento que, entre otros efectos secundarios, explica en parte los problemas de las administraciones de las Islas para gestionar de golpe lo de ahora y lo que dejó de gestionarse en aquellos años. En 2015 el PP lanzó un spot en el que Cospedal, Floriano, Arenas, Pons y Rajoy interpretaban el papel de compañeros de trabajo echándose un café. Nos ha faltado darle un poco de piel, ¿no crees María Dolores? -decía Floriano-. Suponiendo o presuponiendo que estos presupuestos son algo más que un supuesto, respecto a Canarias a estas cuentas con aspecto de plan de obras les ha faltado un poco de piel.