Un informe pericial destapa que el desfalco en el Recinto Ferial supera los 600.000 euros

Un informe pericial al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS desenmascara un desfalco de más de 600.000 euros en el Recinto Ferial de Tenerife, cinco veces más de lo que se había denunciado ante la Fiscalía, 124.000. El 16 de septiembre de 2016, Ignacio Pintado, exgerente de la Institución Ferial, empresa pública del Cabildo de Tenerife, llevó este caso a los juzgados, y fue cesado por el Consejo de Administración, a petición del presidente del Cabildo, Carlos Alonso, al considerar que era el responsable de supervisar al jefe de contabilidad, Ignacio José Castillo, único investigado en la causa.

Según se especifica en las conclusiones de este informe pericial, solicitado por el Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife, la cantidad que se ha podido sustraer de las arcas públicas ascendería a los 476.633,51 euros, “según las evidentes pruebas contables”, a los que habría que sumarle 128.770,33 euros de pagarés que, “posiblemente”, estarían pendientes de cobro, alcanzando la suma total de 605.403,84. También en el apartado de conclusiones, se evidencia “la existencia de salidas de fondos de caja del Recinto Ferial, presuntamente para fines no relacionados con la actividad”, y “contradice toda lógica de control que una misma persona hiciera, generara, contabilizara, autorizara, etc, etc., sin que nadie supervisara las transacciones”. Esto evidencia, muy a las claras, cómo se gestionaban las cuentas de la Institución Ferial. Nadie controlaba ni supervisaba las cuentas, solo Ignacio José Castillo, y se descubre tras su jubilación.

limitaciones

Otro apartado que llama poderosamente la atención, tiene que ver con las limitaciones que se encontró la empresa encomendada para realizar el informe pericial por parte del juzgado. Destaca, entre los puntos que se especifican, que “no disponen de extracto bancario del Recinto Ferial para comprobar el ingreso de todas las supuestas salidas de caja”.

Además, se detalla en el mismo apartado, que Castillo rompió, presuntamente, los discos duros de la contabilidad anteriores a diciembre de 2011”, al igual que se especifica que ante “la posibilidad de poder modificar la aplicación informática manualmente, no se sabe si el problema puede ser de mayor envergadura”. Este tipo de afirmaciones se repite en varios puntos del informe, por ejemplo cuando confirma que “dada la gran cantidad de movimientos que existen en la cuenta 570 (disponibilidades de medios líquidos en caja), no se puede afirmar si existen movimientos anteriores que incurran en errores o manipulaciones de los asientos contables. Quizá se deba más cantidad que la que realmente indican los papeles”.

reacciones

El consejero del Grupo Insular de Podemos Julio Concepción aseguró ayer, en una nota de prensa, que “no se descarta que el agujero económico sea mucho mayor, aunque es muy difícil conocer la cuantía total debido a la insólita destrucción de los discos duros que contenían la contabilidad anterior a 2011 de esta sociedad dependiente del Cabildo de Tenerife”. El representante de Podemos en el Consejo de Administración de la Institución Ferial indicó que la causa judicial abierta en el juzgado de instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife por presunta malversación de caudales públicos en la citada sociedad del Cabildo (causa en la que está personado este grupo político como acusación popular) “va confirmando nuestros peores temores y sospechas”. “Esto no es un caso puntual que puede verse solo sobre el comportamiento presuntamente delictivo del exjefe de Contabilidad y Administración de esta sociedad pública, Ignacio Castillo Melo, de momento el único investigado, sino una muestra más de las nefastas consecuencias que tiene para el interés general de la ciudadanía tinerfeña el descontrol económico y la irresponsable gestión política que caracteriza al oscuro y complejo entramado societario que ha orquestado Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife, unos años en sintonía con el PSOE y otros con el PP a través de los pactos de gobierno que se han ido alternando entre esas tres formaciones durante décadas”.

Las tomas de declaración judicial de ayer al exgerente, a la oficial primera de contabilidad y a un oficial administrativo del Recinto Ferial “han contribuido a reforzar aún más nuestra convicción sobre las anomalías permitidas y/o propiciadas hasta ahora por acción u omisión del Consejo de Administración y del Gobierno insular en esta y en otras sociedades del Cabildo”, indicó Concepción. “Por todo ello, en el Grupo Podemos tenemos claro que urge que el pacto de gobierno de CC-PSOE que preside Carlos Alonso, además de asumir responsabilidades políticas, priorice la puesta en marcha de mecanismos de control y transparencia reales y eficaces”, concluyó el representante de Podemos.