200.000 firmas para que Ramos sea sancionado por derribar a Salah

Más de 200.000 seguidores del Liverpool han firmado ya una petición en Change.org para que se sancione a Sergio Ramos, jugador del Real Madrid, por haber lesionado “intencionadamente” a Mohamed Salah, jugador del Liverpool, en la final de la Liga de Campeones que tuvo lugar este sábado en Kiev y que terminó con victoria para los blancos por 3 goles a 1.

Según el diario británico Metro, los partidarios del Liverpool han pedido a la UEFA y la FIFA que tomen medidas contra Ramos, que colisionó con Salah durante el juego y ambos acabaron en el suelo. La mala caída acabó con una lesión en el hombro del egipcio, talismán del Liverpool, que tuvo que ser sustituido antes de que terminara la primera media hora de partido.

Seguidores del Liverpool insisten, según cuenta Metro, en que la intención de Ramos era sacar a Salah del juego, y señalan el hecho de que el defensor del Real envolvió su brazo alrededor del de su oponente para arrastrarlo en su caída.

Por su parte, el jugador blanco envió un mensaje de apoyo a Mohamed Salah deseándole una pronta recuperación.

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it’s good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 27 de mayo de 2018