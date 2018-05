El profesor que defiende a La Manada cree que la sentencia fomenta denuncias falsas

El profesor de la USC Luciano Méndez Naya, expedientado por la universidad tras una serie de vídeos colgados en redes sociales defendiendo a La Manada, ha asegurado en una nueva publicación que la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra alentará las denuncias falsas por violación y los chantajes alrededor de estas situaciones.

Tras una tensa entrevista de televisión, el docente, que ya fue expedientado también hace algunos años por actitudes machistas hacia una alumna, ha colgado un nuevo vídeo en redes sociales en el que se reafirma en sus críticas a la víctima de La Manada.

“No me extraña que aumenten las denuncias por violación, no me extraña nada, y más que aumentarán”, ha dicho Méndez Naya, para quien la sentencia marca “precedentes”.

“A una jovencita, con un cuerpo precioso de 18 años, no le es difícil seducir a uno, a dos, a tres o a los que haga falta; y antes o después, cuando sea, le dice: ‘O me das tantas ‘pelas’ o te meto una denuncia'”, narra el docente en un vídeo, en el que critica la “actitud de la justicia y de la sociedad” con estos casos, que hará esta práctica “habitual”.

Sobre la recogida de firmas iniciada por plataformas estudiantiles para reclamar su expulsión de la universidad, y sobre el expediente abierto, Méndez Naya ha confiado en que, en caso de que sea expulsado, sirva “para algo” y que “quede claro que es una injusticia”.

Tras asegurar que no le “preocupa mucho” tener que dejar la universidad, una institución con la que no se siente “muy identificado”, el profesor ha contrapuesto la postura de “las jovencitas” que recogen firmas contra él con la suya, que es “la de mucha más gente razonable”. “La mayoría de la gente razonable está de mi lado”, ha sentenciado, tras lo que ha asegurado que no sabe si quiere “formar parte de esta institución”, en referencia a la USC.

En un vídeo en el que dice aprovechar su “tirón mediático” para pronunciarse incluso de la cuestión catalana, Méndez Naya hace mofa de las que defienden “el feminismo radical” diciendo que “están muy maltratadas las mujeres”, apunta entre risas. “Si queda algo de sensatez y coherencia en este país, lo de la universidad me parece lamentable, inconcebible, y lo creeré cuando lo vea”, ha destacado.