Fallo de seguridad en Twitter: la compañía pide a sus 330 millones de usuarios que cambien su contraseña

La red social Twitter ha admitido hoy haber detectado un fallo en la seguridad de los datos que almacena y, como consecuencia, ha recomendado a sus más de 330 millones de usuarios de todo el mundo que cambien inmediatamente su contraseña como medida de precaución.

El fallo técnico ha provocado que algunas de las claves de los usuarios fuesen almacenadas de forma no oculta en su sistema informático interno. En un mensaje publicado en Twitter la empresa asegura que ya está solucionado el error, pero aún así recomiendan a los usuarios que “consideren modificar sus contraseñas en todos los servicios en los que las hayan utilizado”.

La compañía ha informado de que, tras una investigación interna, no han encontrado indicios de que las contraseñas hayan sido robadas o que su personal haya incurrido en malas prácticas.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ

— Twitter Support (@TwitterSupport) 3 de mayo de 2018