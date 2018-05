La entrevista imaginaria a Pedro Sánchez (PSOE): “La censura fue idea de mi mujer”

El hombre está exultante. Parece que le ha tocado el Gordo, cuando lo que le ha tocado es el Flaco.

-¿Fue suya la idea? (de la moción de censura)

“No, no, en realidad fue de ella”.

-¿De Margarita?

“¡No, qué va!, de mi mujer, de Begoña, que tiene ganas de codearse con Letizia y de sentarse al lado de los presidentes”.

-¿Y ahora?

“Pues no lo sé. Como le dijo Zapatero a Gabilondo, se trata de presionar”.

-No le va a salir.

“Saldrá, con la ayuda de los separatistas catalanes”.

-¿Y no le daría a usted vergüenza de que eso sucediera? Gratis no se lo van a dejar.

“Me puede más el ansia de estar allí, en Moncloa, con el coche oficial, los chupatintas. Es mi venganza”.

-¿Y cuando salga la sentencia de los ERE, o la de Valencia, dimitirá usted?

“Lucharé para que ese verbo sea borrado del diccionario. Ya me hicieron dimitir una vez mis propios cabrones”.

-¿Por qué le entraron esas prisas, solo por lo de Begoña y Letizia?

“Es que veo mi oportunidad, la única que voy a tener”.

-¿Pero no se ha fijado en las encuestas? Ustedes están acabados. Y más lo estarán si van a una censura de la mano de Chis Torra y de toda la catalanería en general.

“No me asuste usted, que navego en un mar de dudas. Ya he empezado a poner cruces amarillas en las playas. Esta semana me toca en Arenys de Mar”.

-¿No podía esperar, al menos, al lunes?

“Es que le quería joder a Rajoy el viaje a Kiev; también por eso actuamos tan rápidamente”.

-Un gallego cabreado es peligroso. ¿No recuerda a Franco, ni a Fraga?

“Yo jugué en el Estudiantes, estoy acostumbrado a sufrir para nada”.

-Usted jugó más en el banquillo, como ahora.

“Ay, no me saque eso ahora. ¡No me ponían!”.

-¿Qué dice Rivera?

“Unos días dice que me apoya y otros que no. Vamos a ver qué número sale en la ruleta el día D”.

-¿Y el 155?

“Eso no importa ahora, que se jodan todos. Yo lo que quiero es que Begoña esté en Moncloa y luego, yo en el Consejo de Estado. Es un seguro de vida”.

-La Bolsa ha bajado.

“Ya subirá”.

-La prima de riesgo ha subido.

“Ya bajará”.

-Con Dios.

“Ya no me acuerdo si soy creyente o no; y usted lo comprenderá”.

-¡Claro!