Marco & María viste a Hofit Golan para la noche más solidaria de Cannes

My dress at @amfar was sooo big I couldn’t at the dinner table 😜 So had a quick change into this beautiful @marcoymaria Gown #amfar dinner with @victoriabonya Thank you @danieleventurelliphoto for taking beat pics 😘😘

Una publicación compartida de Hofit Golan (@hofitgolanofficial) el 18 May, 2018 a las 10:35 PDT