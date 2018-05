Algunos, cómo son, queriendo ver gigantes donde solo hay molinos de viento, qué gente, se dejan arrastrar por los parecidos razonables y acaban mezclándolo todo; de tal forma que, donde solo hay una mera coincidencia, absolutamente microscópica, verbal y pasajera, han creído ver un pacto CC-PP que garantiza la estabilidad del Gobierno canario hasta que acabe la legislatura. Cómo son algunos. Qué cosas tienen. Coalición y PP acuerdan apoyarse mutuamente en Madrid y en las Islas, van de la mano con los presupuestos generales del Estado, también con el relevo en el Puerto de La Luz o en otros escenarios más o menos conocidos y, además, se comprometen a fluir bien o mejor con los dos o tres asuntos sustanciales que se cocinan en el ámbito parlamentario; y solo por eso, no más, hay quienes concluyen que ambos partidos tienen un pacto para este tramo final (acuerdo que sus actores principales, especialmente los dirigentes del PP, no quieren, pueden, deben o se permiten admitir). Un pacto político viene a ser un acuerdo cuya finalidad es consolidar gobiernos -vaya, como en este caso-, dándose la circunstancia de que cuando los gobiernos no cuentan con mayoría absoluta recurren a pactos puntuales con otras formaciones políticas -fíjate, como es el caso-. Hace ya una buena ristra de semanas que desde el PP canario vienen resistiéndose a aceptar su condición de socios coyunturales-estructurales, negándose a dar por cierto que las aves palmípedas de la familia de los láridos se parecen tanto a las gaviotas porque son gaviotas, que las plantas leñosas de tronco recto y grandes hojas en corona al final del tallo se parecen un montón a las palmeras porque son palmeras, y que los acuerdos para dar estabilidad a los gobiernos se parecen mucho a los pactos porque son pactos políticos que sellan dos o más partidos, en este caso Coalición y PP. Hay veces que los parecidos van más allá de lo razonable, de manera que no es que las cosas se parezcan, es que son lo mismo. Huyendo de la mayor, escondiendo la evidencia de un acuerdo con CC, el resto del discurso del PP pierde fuelle. Harían bien reconociendo lo que hay; y, una vez identificados gigantes y molinos de viento, hacer oposición en aquello que no forma parte del pacto con Coalición.